Opel Astra krijgt plots een nieuwe neus, dit is er nog meer veranderd

De nieuwe Opel Astra wordt gepresenteerd op de Autosalon van Brussel, die van 9 tot 18 januari 2026 plaatsvindt. Toch kan het Duitse merk het niet laten en zijn er alvast een paar eerste details van het model vrijgegeven, zodat we alvast een eerste indruk krijgen van wat ons te wachten staat.

Aan de achterkant van de Opel Astra is weinig veranderd, terwijl de neus van het nieuwe model juist duidelijk anders oogt. Naast het uiterlijk is er ook meer bekend over enkele technische details van de Astra hatchback, de Sports Tourer en de volledig elektrische variant.

Opel ziet het licht

De nieuwe Opel Astra heeft voor het eerst een nieuwe Vizor. Die lichtstrips vormen een soort kruis, passend bij Opel’s plan om de Astra scherper te laten ogen. Zo’n kompasachtige grille zagen we eerder bij conceptauto’s, zoals de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Nu komt het verlichte design ook daadwerkelijk in een productieauto.

Aan de zijkanten van de Vizor is Intelli-Lux HD-verlichting beschikbaar. Dit systeem past de koplampen automatisch aan, zodat tegenliggers niet verblind worden. In bochten gaat er extra licht aan de zijkant aan om de weg beter te zien. Dit is een soort Matrix-licht, maar volgens Opel moet dit systeem met 50.000 elementen sneller en nauwkeuriger zijn dan eerdere Matrix-technieken. Niet nieuw voor Opel trouwens, de Grandland heeft dit systeem ook al.

Zo comfortabel als een fietszadel

In de Opel Grandland zagen we eerder al de Intelli-Seats die nu terugkeren bij de Astra. Deze stoelen hebben een inkeping in het midden van de zitting om druk op het stuitje te verminderen. Geïnspireerd op racefietszadels. Gelukkig niet de hele stoel overigens, want comfortabel zijn zulke smalle en harde zadels niet bepaald te noemen. In de rijtest met de Opel Frontera testen we hoe die stoelen zitten. Daarnaast hebben de stoelen voor de bestuurder en voorpassagier ook nog enkele andere functies, zoals stoelverwarming en een massagefunctie.

Het interieur is door het gebrek aan knoppen erg minimalistisch. Onder het infotainmentscherm zijn wel fysieke knoppen voor de klimatisering te vinden. De rest van het dashboard ziet er behoorlijk sober uit.

Opel Astra Electric

De elektrische Astra krijgt ongeveer 34 kilometer extra actieradius vergeleken met zijn voorganger. Met een 58 kWh-accu haalt hij tot 454 kilometer volgens de WLTP-norm. En dankzij Vehicle-to-Load (V2L) kun je externe apparaten opladen, zoals e-bikes. Handig als je een roadtrip plant.

Welke motoren beschikbaar zijn in de hatchback en Sports Tourer, wordt tijdens de Brusselse première bekendgemaakt. Wel weten we al dat de hatchback 1.339 liter bagageruimte biedt met de stoelen plat, afhankelijk van de uitvoering. De Tourer doet daar nog een schepje bovenop met maximaal 1.634 liter aan laadruimte.

Meer informatie over de nieuwe Astra volgt in 2026. Wie dus voor kerst een Opel Astra op het verlanglijstje heeft staan, kan het beste nog even wachten.