Het vermogen van Tesla-baas Elon Musk heeft een vreselijke mijlpaal bereikt

Vreselijk? Ja, want Tesla-topman Elon Musk is de eerste persoon ooit met een vermogen van 500 miljard dollar, een half biljoen. En zo’n vermogen zou niemand mogen hebben, wat ons betreft.

Het gemiddelde salaris in Nederland ligt op ongeveer 47.000 euro bruto per jaar. Stel dat dat netto is en je geen enkele kosten hebt, waardoor je de volledige 47.000 euro in je zak kan steken, dan moet je ruim 9 miljoen jaar (!) sparen om hetzelfde vermogen te krijgen als Elon Musk (omgerekend 425 miljard euro).

Vermogen zit in aandelen Tesla

Heeft de Tesla-baas 500 miljard dollar op de bank staan? Nee, natuurlijk niet. Veel van zijn vermogen is virtueel. Het zit in aandelen Tesla, waarvan de koers de laatste tijd weer aan het stijgen is na het DOGE-debacle van vorig jaar.

Steun van Musk voor extreemrechts

Musk heeft toen een groot deel van zijn goodwill verspeeld (voor zover-ie die al had) door Donald Trump te steunen, een officieuze rol in zijn regering te accepteren en als cheerleader te fungeren voor de Duitse extreemrechtse partij AfD.

Ook aandelen in SpaceX en xAI

Daarbij is het bedrag van 500 miljard dollar een schatting door het zakenblad Forbes. Wat het werkelijke vermogen van Musk is, zullen we nooit precies weten. Naast Tesla-aandelen heeft Musk ook aandelen in zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX en in xAI Holdings.

Mogelijk naar 1 biljoen dollar

Hij kan in de komende jaren nog veel rijker worden, overigens, want vorige maand heeft Tesla voor hem een nieuw pakket beloningen voorgesteld. Als hij de koers van Tesla verder kan laten stijgen, dan krijgt hij in delen een aandelenpakket dat tot wel 1 biljoen dollar (1.000 miljard) waard is.