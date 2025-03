Deel dit: Share App Mail Tweet

Het lijkt alsof de Alpine A390 ijspegels aan zijn neus heeft hangen

Vóór de jaren zeventig waren eigenlijk alle koplampen rond, want dat was de enige vorm waarin lichtunits gemaakt konden worden. Dat tegenwoordig alles kan, bewijst de nieuwe Alpine A390, die links en rechts een omgekeerde piramide ijspegeltjes onder zijn verlichting heeft hangen.

Aan deze camouflagefoto’s is te zien dat de Alpine A390 alleen in grote lijnen op het in oktober vorig jaar voorgestelde conceptmodel lijkt. Hij is duidelijk minder extreem en praktischer vormgegeven en doet qua concept denken aan de Polestar 2.

Vergelijkbaar met Polestar 2

Alpine noemt de A390 een sport fastback. Met andere woorden, het model is geen sedan, maar heeft een vijfde deur. De A390 is met zijn lengte van 4,62 meter zo’n 10 centimeter korter dan een Tesla Model 3 en nagenoeg even lang als een Polestar 2.

Met drie elektromotoren

Interessant is dat de auto op de foto’s uitgerust is met drie elektromotoren, waarvan er vast twee op de achteras zitten. Hoe sterk de A390 is, meldt Alpine niet. Wel schrijft het merk dat hij vijf rijmodi heeft en actieve torque vectoring.

Eén van die rijmodi is Track. Logisch, want de A390 belooft een serieuze sportmachine te worden. Alpine probeert een link te leggen met zijn Formule 1-team door te wijzen op de Overtake-knop op het stuur. Er zijn echter meer moderne EV’s waarin zo’n korte elektroboost beschikbaar is.

Viering van zeventig jaar Alpine

De vijfzits A390 wordt op 27 mei onthuld, tijdens de viering van zeventig jaar Alpine, en is de eerste eigen elektrische auto van Alpine, aangezien de A290 in de basis een Renault 5 is. De zeven jaar oude A110 is er alleen met verbrandingsmotor.