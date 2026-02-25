Deel dit: Share App Mail Tweet

Het leek beter te gaan met deze autofabrikant, nu ontslaat het merk toch 20 procent van zijn personeel

Aston Martin leek op de goede weg. Nieuwe modellen wisten meer te overtuigen met goede infotainmentsystemen, rijeigenschappen en bouwkwaliteit. Toch heeft het management van het Britse merk een drastisch besluit moeten nemen. Het ontslaat tot 20 procent van het personeel.

Dat nieuws meldt persbureau Reuters. Overigens komt dit niet geheel uit de lucht vallen. De producten van het merk mogen wel kwalitatief verbeterd zijn, de verkoopcijfers blijven achter. Zo wisten ze van de DBX – een model dat de moneymaker moest worden – in Nederland slechts twee per jaar te verkopen. Ondanks dat het een behoorlijk goede super-SUV blijkt te zijn.

Aston Martin ontslaat 20 procent van het personeel

Eerder kwam Aston Martin al naar buiten met een jaarwinst die behoorlijk tegenviel en vond er al een ontslagronde plaats. Volgens het merk komt dit deels door de Amerikaanse importheffingen, maar ook de zwakke vraag uit China speelt een belangrijke rol. Door de slechte verkoopcijfers kampt het met een schuldenlast van 1,38 miljard pond.

Hoewel het dus goed ging (en gaat) met de auto’s van het merk, blijft de financiële situatie zorgelijk. Ook in 2026 verwacht Aston Martin verlies.