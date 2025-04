Deel dit: Share App Mail Tweet

Het indrukwekkende wagenpark van F1-coureur Lando Norris

F1-coureurs van het kaliber Lando Norris verdienen een miljoenensalaris. Daarmee kun je een leuk wagenpark samenstellen. Dat is dan ook exact wat de McLaren-rijder heeft gedaan.

Norris heeft een allerminst bescheiden wagenpark. Met name zijn nieuwste aanwinst is bepaald niet ingetogen.

Het wagenpark van F1-coureur Lando Norris

De auto in kwestie is een Nissan Skyline van de R32-generatie. We zijn groot fan van de Skyline (we hebben er namelijk een in de Autovisie-garage staan). De vraag is of iedereen zijn Skyline weet te waarderen. Die is namelijk volledig onder handen genomen door Liberty Walk. Het bedrijf staat bekend om zijn extreme bodykits. Het exemplaar van Norris is uitgerust met een bumperpakketje ter waarde van bijna 30.000 dollar.

Nissan Skyline GT-R

Als blank canvas werd een witte R32 GT-R gebruikt. Een buitengewoon fraai exemplaar. Hij stond een tikje lager op zijn wielen en was uitgerust met de begeerlijke TE37-wielen. Ook was de RB26DETT-motor al getuned tot een kleine 500 pk.

Eerlijk gezegd vinden we het dan ook tamelijk zonde dat Liberty Walk zich aan deze auto heeft vergrepen. “Iets in me wil hem gewoon zo laten”, zei zelfs Lando Norris op het moment dat hij de JDM-legende aan Liberty Walk meegaf. Met het eindresultaat kwam hij enkele weken geleden aanrijden bij de F1 Grand Prix van Japan.

Ferrari F40

Dat Lando Norris smaak heeft, bewijst hij met de Ferrari F40 die ook onderdeel uitmaakt van zijn wagenpark. Helaas is die supercar uit de eighties recent in de kreukels gereden (niet door de Norris zelf).

De combinatie van een handbak, een matig tractiecontrolesysteem en een V8 met twee turbo’s en het daaruit resulterende vermogen van 478 pk maakt het een listige auto onder bepaalde omstandigheden, zo blijkt.

Lamborghini Miura

De F40 is niet de enige Italiaanse supercarklassieker van Lando Norris. De F1-coureur mag zich ook eigenaar noemen van een Lamborghini Miura.

Achter de stoelen ligt een dwarsgeplaatste 3,9-liter V12. Het is een zeldzame verschijning, want naar verluidt zijn er slechts 763 van gebouwd.

McLaren 765LT Spider

Als coureur voor het fabrieksteam van McLaren kan een supercar van het desbetreffende merk uiteraard niet ontbreken. Zo’n twee jaar geleden nam Lando Norris een McLaren 765LT Spider in ontvangst. Leuk, zo’n auto van de zaak.

McLaren Senna

Het is niet de enige McLaren die de F1-ster in zijn garage heeft staan. Een tandje extremer is de McLaren Senna die hem ook toebehoort. Er zijn slechts 500 stuks van gebouwd. Mocht je het je afvragen: zo’n apparaat is tussen de één en twee miljoen euro waard.

Dit model is vernoemd naar one of the all-time greats: Ayrton Senna. Tussen 1988 en 1993 racete hij voor McLaren, waar hij drie maal het kampioenschap won. Zullen we in de toekomst ook nog eens de McLaren Norris zien?

Land Rover Defender

De in Monaco woonachtige Lando Norris kan er ook voor kiezen om te cruisen in zijn Land Rover Defender.

De Defender is overigens niet meer origineel. Het Britse Retro Automotive heeft hem omgebouwd tot cabrio. Ook is-ie voorzien van blauw leer en led-koplampen.

Porsche Carrera GT

Alsof dit alles nog niet bijzonder genoeg is, bezit Lando Norris ook nog eens een Porsche Carrera GT. De zijne is overigens bijzonder fraai samengesteld met een donkergroene lak en bruin interieur.

Toch gaat het bij de Carrera GT vooral om de glorieuze V10. Dit is ongetwijfeld een van de meest begeerlijke auto’s uit het jaloersmakende wagenpark van F1-coureur Lando Norris.