Het bescheiden wagenpark van F1-favoriet Oscar Piastri

Op dit moment is McLaren-coureur Oscar Piastri leider in het F1-kampioenschap. Zo grootst als de Australiër nu al is in de Formule 1, zo bescheiden is zijn wagenpark.

‘Bescheiden’ is uiteraard relatief. Wij kwijlen weg bij de auto’s in zijn garage, maar het stelt weinig voor naast de indrukwekkende autocollectie van teamgenoot Lando Norris.

Wagenpark van F1-coureur Oscar Piastri

Oscar Piatri komt over als berekenend, kalm en beheerst. Niet iemand die zich laat verleiden door alle pracht en praal die het F1-circus met zich meebrengt. Je ziet hem dan ook vooral geconcentreerd bezig in zijn MCL39, McLarens Formule 1-auto van dit jaar. Toch heeft Piastri ook leuk vervoer voor op de openbare weg.

McLaren Artura

Als ster van het papayateam, kan het natuurlijk niet anders dan dat de 24-jarige Oscar Piatri ook op straat in een McLaren rijdt. Toen hij in 2023 McLaren kwam versterken in de Formule 1, kreeg hij de sleutels van een Artura.

Hoewel dit een supercar is, kun je zo’n Artura prima dagelijks gebruiken. Dat ontdekten we in bovenstaande video, toen we de open Spider-versie aan de tand voelden.

De Artura is een plug-in hyrbide. Een twin-turbo 3,0-liter V6 fungeert als voornaamste krachtbron, maar werkt samen met een elektromotor. De gezamenlijke 700 pk gaat via een achttraps automaat naar de achterwielen. Ondanks zijn kwaliteiten als dagelijkse supercar, kun je de McLaren Artura natuurlijk ook prima op het circuit gebruiken.

McLaren GT(S)

Naar het schijnt heeft de F1-coureur ook nog een McLaren GT in bezit. Zoals de modelnaam doet vermoeden, is deze auto nog meer ingestoken op cruisen op hoge snelheid. Deze grand tourer werd vorig jaar opgevolgd door de GTS. Als, dan zal Piastri waarschijnlijk dit nieuwere model in zijn garage hebben staan. Als McLaren-coureur rijd je uiteraard in het nieuwste van het nieuwste.

Of Oscar Piastri daadwerkelijk een GT of GTS bezit, is niet helemaal duidelijk. We hebben de coureur er zelf nooit over gehoord. Maar goed, Piastri is dan ook niet iemand die veel prijsgeeft. Of hij deze tweede McLaren nou wel of niet heeft, zijn wagenpark is hoe dan ook minder extravagant als de autocollecties van zijn teamgenoot en van Max Verstappen.