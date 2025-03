Deel dit: Share App Mail Tweet

Hekel aan elektrische auto’s? Dan heb je er gewoon nog nooit in gereden

Wanneer we een video over een elektrische auto op ons Youtube-kanaal zetten, dan weten we precies welke reacties er komen. ‘Elektrisch rijden doe ik wel op de kermis’, en meer van dat soort negativiteit. Teksten van mensen die ongetwijfeld nog nooit in een EV hebben gereden.

Want dat is simpel gezegd de strekking van een onderzoek onder duizend leaserijders. Het is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en concludeert dat onbekend veelal onbemind maakt.

Elektrisch rijden ingewikkeld?

Van de onderzochte leaserijders met een brandstofauto of hybride denkt bijvoorbeeld 30 procent dat elektrisch rijden ingewikkeld is en heeft 36 procent daar geen mening over. Het probleem? Ze hebben nooit kennisgemaakt met een EV.

Elektrische auto is fijner

Van de leaserijders die wél elektrische ervaring hebben, vindt 69 procent een elektrische auto fijner dan een brandstofauto. Ze waarderen vooral de stilte, het soepele rijgedrag en het comfort. Ook vindt meer dan 80 procent dat EV-rijden helemaal niet ingewikkeld is.

Geen zorgen over range

Over de betrouwbaarheid maken ze zich bijvoorbeeld helemaal geen zorgen. Slechts 1 procent zegt dat wél te doen. Hoeft helemaal niet, want volgens de VNA komt pecht door een lege batterij of een storing nauwelijks voor.

Daarbij is actieradiusstress natuurlijk helemaal iets uit het verleden, want moderne EV’s hebben over het algemeen een meer dan bruikbare range. Bovendien heeft Nederland het meest uitgebreide laadnetwerk van Europa, met bij wijze van spreken een laadpaal op iedere straathoek.