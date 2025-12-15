Deel dit: Share App Mail Tweet

Heerlijke Amerikaanse sportwagen is nu verrassend betaalbaar als occasion

Droom je altijd al van een Amerikaanse sportwagen? Dan is dit wellicht je kans. Een Corvette C6 is nu best betaalbaar als occasion. Zo rij je voor relatief weinig geld een heerlijke Amerikaanse sportwagen.

Autovisie vergeleek eerder de Corvette C6 met de Porsche 911 tijdens een Occasion Battle. In bovenstaande video laten we zien welke sportwagen het leukst is.

Corvette C6

Afgezien van de C1 uit de eerste productiejaren, die een zes-in-lijn had, is een V8 in een Corvette gegarandeerd. Maar daarmee is ook alles gezegd. Bigblocks, smallblocks, superchargers, turbo’s, flat-plane en cross-plane krukassen, onder- en bovenliggende nokkenassen: vrijwel alle variaties op het thema zijn de revue gepasseerd.

Amerikaanse sportwagen met V8

De basismotor van de eerste C6-modeljaren was de LS2 met een inhoud van zes liter en 405 pk, die vanaf 2008 opgewaardeerd werd tot LS3 met 6,2 liter volume en 436 pk. De C6 was ook verkrijgbaar als Z06 met de legendarische zevenliter-LS7 met 505 pk, en als ZR1 met een supercharged 6,2-liter V8 en 639 pk.

Denk niet dat een Corvette alleen maar hard rechtdoor kan, want de C6-generatie is in de bochten zeker partij voor een Porsche. De Amerikanen hebben genoeg racezeges (waaronder Le Mans) om dat statement kracht bij te zetten. Dankzij de brede, platte voorbanden en de ver naar achteren gelegen V8 stuurt zo’n Corvette traditioneel erg gretig in. Terwijl de achteras, mede door het gewicht van de transaxle, onder droge omstandigheden zelden om tractie verlegen zit. Helemaal kraakvrij is het interieur van occasions vaak niet meer.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Zeker niet als je zonder dak rijdt en het chassis de ruimte krijgt om te torderen. Maar afgeragd voelt deze C6 allerminst. Het zal er wellicht mee te maken hebben dat de versies met viertraps automaat (die alleen in het eerste jaar geleverd zijn) vooral voor cruisen en dragracen geschikt zijn. De handbak en latere zestraps automaten met manuele stand lenen zich beter voor bochtenwerk of zelfs een circuitdag.

Aandachtspunten van de occasion

Zowel de LS2 als LS3 staan te boek als zeer betrouwbare motoren. Toch zijn er zaken om op te letten bij een gebruikte C6. Lekkages rond de airco-condensor komen soms voor, maar met name de krukaspoelie (die tevens dienstdoet als balanceerschijf) zorgt nog weleens voor problemen. De poelie is goed te zien. Controleer bij draaiende motor of-ie hevig wiebelt. Ja? Dan is het tijd om hem te vervangen. Zo niet, dan riskeer je dat-ie in de distributiedeksel slijt of dat de krukas deze poelie niet meer aandrijft. Bij hoge toeren komt het bij de LS7 uit de Z06 soms voor dat een klepsteel breekt.

Prijzen van occasions

Shoppen voor een Corvette C6 begint al bij minder dan 25.000 euro. Let wel, voor dit geld krijg je auto’s met een hogere kilometerstand. Wil je een occasion met minder dan 100.000 kilometer op de teller, dan ben je al snel 10.000 euro meer kwijt.