Deze heerlijk simpele stationwagen kost nieuw net iets meer dan 10.000 euro en is alles wat je nodig hebt

Als je een simpel, betrouwbaar werkpaard zoekt, is deze Toyota Probox perfect. Een wat, zeg je? Nou, de Probox is een no-nonsense stationwagen die in Japan al sinds 2002 een vaste waarde vormt voor iedereen die functionaliteit voor weinig geld nodig heeft.

De Toyota Probox is sinds 2014 in zijn tweede generatie en dat betekent dat de huidige generatie bijna twaalf jaar meegaat. Daarom krijgt de auto in 2026 wat subtiele verbeteringen. De 4,25 meter lange stationwagen doet dienst als koeriersauto, taxi-basis of goedkope gezinswagen.

Toyota Probox blijft eenvoudig

Maar wat wordt er nu veranderd aan de Toyota Probox, een concept dat zo simpel mogelijk hoort te zijn? Van buiten zul je niets nieuws kunnen herkennen, maar in het interieur is dat wel het geval. Het oude stuurwiel zag er namelijk ook echt oud uit en is nu vervangen door een versie uit de nieuwste Corolla.

Verder valt ook een nieuw instrumentarium met een 4,2-inch digitaal display (voorheen analoog) een nieuw instrumentarium met 4,2 inch groot digitaal (dit was eerst analoog) display op. Een infotainmentscherm ontbreekt bewust in de Probox. In plaats daarvan vult een kunststof paneel de middenconsole.

Verder zijn er softwarematig wat verbeteringen bij de Toyota te melden. Zo zijn er verschillende veiligheidssystemen vernieuwd of toegevoegd. Opties op de Probox omvatten een automatisch dimmende binnenspiegel met een schermpje voor de achteruitrijcamera, plus stoelhoezen die snel schoon te vegen zijn.

Specificaties van de Probox

De Toyota Probox blijft betrouwbaar, maar neemt in 2026 afscheid van zijn kleine 1,3-liter viercilinder. De nieuwe standaard wordt zijn 1,5-liter viercilinder, die 107 pk via een CVT-automaat naar de voor- of vierwielaandrijving stuurt. Daarnaast bestaat een hybride uitvoering, waarbij dezelfde viercilinder maar 73 pk produceert en gekoppeld is aan een 61 pk-sterke elektromotor.

Budgetoptie voor vervoer

De prijzen voor de ‘vernieuwde’ Toyota Probox beginnen bij omgerekend 10.608 euro en lopen op tot 12.505 euro. Zeker niet slecht voor een nieuwe auto. Helaas blijft deze auto bestemd voor de Japanse markt en zul je een stuk meer voor hem moeten betalen als je hem in Nederland wil invoeren. Dit zijn de goedkoopste lease-auto’s die je wel in Nederland kunt krijgen.