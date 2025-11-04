Deel dit: Share App Mail Tweet

Heeft dit ding niet veel te weinig vermogen voor een Brabus?

Bij Brabus zijn ze gestoord in de beste zin van het woord. Zo draait de tuner zijn hand niet om voor een vermogen van 1.001 pk en 1.820 Nm koppel in de Rocket 1000. Daarom vragen we ons af of 190 pk niet een beetje weinig is voor een officieel Brabus-product.

Want dat is het vermogen dat deze Brabus 1400 R Signature Edition levert. En dan hebben we het nog niet eens over het maximale koppel gehad, dat op een schamele 145 Nm ligt. Nou moeten we daar wel aan toevoegen dat de 1400 R slechts 200 kilo weegt.

In de basis een KTM Super Duke R

Yep, Brabus maakt ook motoren. Althans, Brabus past motoren aan. Want in de basis is de 1400 R gewoon een KTM 1390 Super Duke R EVO, die eveneens 190 pk en 145 Nm sterk is en 200 kilo weegt. Wat dan de toegevoegde waarde van Brabus is? De exclusiviteit en de looks, denken we.

Brabus meer dan twee keer zo duur

Want de 1400 R wordt in een oplage van maar honderd exemplaren gebouwd voor een prijs in Nederland van 58.990 euro. Oef! Want de KTM 1390 Super Duke R EVO kost ‘slechts’ 27.910 euro. Dat is minder dan de helft van wat de Brabus moet opbrengen.

Waar dat verschil in zit? In het andere uiterlijk van de Brabus, misschien, en het feit dat de 1400 R deels in koolstofvezel is uitgevoerd. Want dat lijkt het wel zo’n beetje te zijn. Niet dat dat potentiële kopers gaat tegenhouden, overigens. De voorganger van de 1400 R, de 1300 R, was kennelijk een verkoopsucces.