Heeft de Renault Twingo echt stootrubbers?
Afgelopen week introduceerde Renault officieel de nieuwe Twingo. Naast zijn kenmerkende retrodesign krijgt hij ook opvallende stootrubbers mee. Maar zijn die eigenlijk functioneel?
In de video hierboven maken we voor het eerst kennis met de volledig elektrische Twingo. We vertellen je alle details over de techniek en het design.
De stootrubbers van de Renault Twingo
De nieuwe Renault Twingo heeft zowel aan de voor- als achterkant duidelijk zichtbare stootrubbers — net als de klassieke en huidige Renault 4. Althans, rubbers zijn het niet echt: het zijn harde kunststofdelen.
Hoewel ze aanvoelen alsof ze vast onderdeel zijn van de bumper, legt een Renault-designer uit dat deze Twingo-stootblokjes eenvoudig uitgewisseld kunnen worden. Bij parkeerschade kunnen de kosten dus meevallen.
De kunststof delen steken verder uit dan bij de Renault 4, waardoor de bumper beter beschermd is. Wat de losse onderdelen precies gaan kosten, is nog niet bekend. Maar het zal ongetwijfeld een stuk goedkoper zijn dan een complete bumper vervangen. Simply clever… of was dat al van een ander merk?
