Hè hè! Peugeot e-3008 en e-5008 krijgen eindelijk fatsoenlijk vermogen

De Peugeot e-3008 en e-5008 zijn er met 210 of 230 pk. Leuk, maar daar rijd je een gemiddelde Tesla of Polestar niet mee zoek. Dus zijn we blij dat de Franse elektro-SUV’s binnenkort écht fatsoenlijk vermogen krijgen.

Overigens was de komst van sterkere versies al langer bekend, maar nu weten we ook daadwerkelijk wat we ervan kunnen verwachten. De topuitvoeringen van de Peugeot e-3008 en e-5008 zijn vanaf maart te bestellen en krijgen 325 pk en vierwielaandrijving (213 pk vóór en 112 pk achter).

Peugeot e-3008 / e-5008 met 73 kWh

Opmerkelijk genoeg zijn beide uitgerust met de bekende 73 kWh-batterij, al zullen ze ongetwijfeld later met de grotere 96 kWh-accu beschikbaar komen. De voorwielaangedreven e-3008 haalt er respectievelijk 529 en 701 kilometer range mee.

Nieuwe vijfzitsvariant van grote e-5008

Ander nieuws is de komst van een Peugeot e-5008 met vijf zitplaatsen. Tot nu toe staat het model alleen als zevenzitter in de prijslijst. Het voordeel van de aankomende vijfzitsversie is zijn toegenomen ruimte in de kofferbak: 994 liter of 2.310 met de leuning neergeklapt. Dat is bij de zevenzitter: 748 en 1.815 liter.