Handen los en ogen (even) dicht! Ford zet in 2028 grote stap richting autonoom rijden

Ford zet een grote stap richting autonoom rijden. In 2028 wil het merk een nieuwe EV op de markt brengen met een Level 3-rijsysteem, waarbij de bestuurder zijn aandacht niet continu op de weg hoeft te houden.

Handen van het stuur, voeten van het pedaal en ogen op alles behalve de weg. Sommige automerken streven naar een dergelijke rijsituatie, ook Ford. Volgens het Amerikaanse merk zal een gloednieuwe EV in 2028 beschikken over een autonoom rijsysteem.

BlueCruise

Momenteel zet Ford al stappen richting handsfree rijden. Op de Mustang Mach-E is het BlueCruise-systeem geïnstalleerd, waar je een abonnement voor nodig hebt, en vanaf het voorjaar is dat ook beschikbaar op de Puma, Kuga en Ranger PHEV.

BlueCruise is Fords handsfree rijhulpsysteem voor de snelweg. Het systeem kan op de daarvoor geschikte trajecten, de zogenaamde Blue Zones, die een groot deel van de Nederlandse snelwegen beslaan, worden gebruikt.

De auto kan dan zelfstandig sturen, versnellen en afremmen, terwijl een camera in de gaten houdt of de bestuurder zijn ogen op de weg gericht heeft. Het systeem is met name bedoeld om langere ritten comfortabeler te maken en is geen volledig autonoom rijsysteem. Maar daar lijkt in 2028 verandering in te komen.

Nieuwe EV met autonoom rijsysteem

Ford heeft namelijk aangekondigd dat het in 2028 Level 3-rijhulpsystemen op de markt zal brengen, waarbij de handen van het stuur kunnen en de ogen van de weg. Een elektrische pick-up op een nieuw elektrisch platform, ontwikkeld door Ford zelf, zal het voortouw nemen.

De middelgrote EV zal ongeveer 30.000 dollar kosten (omgerekend 27.000 euro), waarbij het Level 3-rijsysteem tegen een extra vergoeding beschikbaar zal zijn. Het zelfontwikkelde systeem van Ford zal hoogstwaarschijnlijk worden ondersteund door lidar, een technologie die met laserpulsen de afstand tussen de auto en objecten meet.

In 2016 definieerde de Society of Automotive Engineers (SAE) vijf niveaus van autonoom rijden: van niveau 0, waarbij de auto geen enkele rijtaak overneemt, tot niveau 5, waarin het voertuig volledig zelfstandig rijdt. Ford bevindt zich momenteel met de Mustang Mach-E op niveau 2. In 2028 zal dit bij de nieuwe pick-up niveau 3 zijn, waarbij de bestuurder onder bepaalde omstandigheden zijn ogen niet meer op de weg hoeft te houden, maar wel de controle binnen enkele seconden moet kunnen overnemen.

Hoe staat het ervoor?

De topman van Tesla, Elon Musk, belooft al langer dan tien jaar dat er volledig autonome auto’s in hun gamma zullen komen. Dat is tot nu toe niet gelukt, al doen de termen voor hun rijhulpsystemen anders vermoeden, wat zelfs heeft geleid tot een verkoopverbod. Momenteel zitten alleen een paar modellen op het Level 3-niveau, zoals de BMW 7-serie en Mercedes S-klasse, maar dan niet in Nederland.

Voorlopig moeten bestuurders van Ford het nog gewoon doen met niveau 2-rijsystemen. De nieuwe elektrische pick-up van het merk wordt ontwikkeld in Amerika. Of de EV ook naar Europa komt en hoe het rijsysteem zich verder gaat vormgeven, is nog afwachten.