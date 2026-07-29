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Helft van Nederland rijdt automaat: “Voor het grote publiek is dat perfect”

Bijna de helft van de Nederlandse automobilisten rijdt inmiddels in een auto met een automatische versnellingsbak in plaats van een handgeschakelde. Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma was te gast bij De Telegraaf om uit te leggen waarom.

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De handbak is ten dode opgeschreven. Door strengere emissie-eisen en de opkomst van elektrificatie worden er amper nog nieuwe handgeschakelde auto’s verkocht. Ook halen steeds meer mensen een automaatrijbewijs.

Nieuwe handgeschakelde automaten in supercars

Tegelijkertijd zien we dat echte liefhebbers nog altijd een auto met een handbak willen. Sterker nog, Koenigsegg en Ferrari hebben inmiddels systemen ontwikkeld waarmee op basis van een automaat een handbak wordt gesimuleerd. Het koppelingspedaal en de schakelpook zijn in feite nep, maar geven wel het ouderwetse gevoel.

Welk effect de opkomst van de automaat heeft en of die ontwikkeling beter of slechter is voor de verkeersveiligheid, zie je in bovenstaande video.

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