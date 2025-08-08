Deel dit: Share App Mail Tweet

Half miljoen Nederlanders rijden nu met levensgevaarlijke banden

Het is hartje zomer en toch rijden nog altijd bijna een half miljoen mensen op winterbanden. No big deal, denken sommigen, maar volgens experts is het levensgevaarlijk.

Bandenboer BetterTires hield een steekproef in de provincie Utrecht. Wat blijkt? Zo’n 5 procent van de 300 ondervraagden rijdt nog altijd op winterbanden rond. De steekproef is niet immens, maar als we die uitkomst toch vertalen naar het totale Nederlandse wagenpark, dan blijken bijna 480.000 automobilisten rond te rijden op banden die in deze tijd van het jaar serieuze veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

Winterbanden werken slecht in de zomer

Ook de Bovag deed een onderzoek. De brancheorganisatie kwam na een grotere steekproef uit op 260.000 auto’s die op dit moment rondrijden op winterbanden. Het is een minder extreem beeld dan BetterTires schetst, maar nog altijd een zorgelijk aantal.

Waarom is dit zo link? Omdat het rubber van winterbanden heel anders reageert bij deze zomerse temperaturen. Om in de vrieskou grip te bieden, zijn winterbanden zachter. Ze functioneren optimaal bij temperaturen onder de 7 graden Celsius.

Voor het zomerweer van nu is dit materiaal echter veel té zacht. “Het rubber gedraagt zich als kauwgom op asfalt”, waarschuwt Neal Oddens van BetterTires. Je hebt simpelweg minder grip. “Je remweg kan met tien meter toenemen.”

Deze banden kunnen levensgevaarlijk zijn

De beste zomerbanden kunnen, afhankelijk van het type auto, in zo’n 34 á 35 meter van 100 km/h tot stilstand remmen. Een all-season (wat altijd een compromisband zal blijven) doet er enkele meters langer over en volgens Oddens kan een winterband in de zomer zelfs tot tien meter aan die remweg toevoegen.

“Als een auto met zomerbanden nét op tijd stilstaat, dan rijdt een auto op winterbanden op dat moment vaak nog 35 km/h. Dat verschil kan het verschil zijn tussen net niks of toch een flinke aanrijding”, zegt Oddens.

Extra slijtage

Nog een nadeel is dat het zachte rubber van winterbanden in de zomer sneller slijt. Zodra de winter weer zijn entree maakt, rijd je dus op veel slechtere winterbanden rond.

Het moge duidelijk zijn: rijd in deze tijd van het jaar niet op winterbanden rond. Mocht je dit verhaal wegwuiven met het idee dat de zomer zo weer afgelopen is, dan helpt Oddens je er graag aan herinneren dat de periode voor zomerbanden vaak van maart tot ver in oktober doorloopt.