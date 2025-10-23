Deel dit: Share App Mail Tweet

Hack bij Britse autofabrikant kost meer dan miljarden euro’s

Britse autofabrikant Jaguar Land Rover (JLR) heeft afgelopen jaar een van de meest verwoestende hacks ooit te verduren gekregen. Een rapport van het Cyber ​​Monitoring Centre (CMC) heeft laten zien dat de schade in de miljarden loopt.

De aanval begon op 31 augustus 2025 en op 1 september stopte de productie bij JLR. Niet alleen de productie werd getroffen, ook systemen voor het bestellen van auto’s en interne communicatie vielen uit. Vanaf 22 oktober herstartte JLR langzaam delen van zijn productie. De productie van Jaguar lag sowieso al stil om te wisselen van strategie.

Hack heeft flinke impact op economie

Dit heeft niet alleen impact op het bedrijf, maar laat zelfs wonden na in de Britse economie. Niet alleen de fabrikant zelf wordt immers getroffen, ook alle toeleveranciers. In totaal zijn er meer dan 5.000 bedrijven getroffen.

Het rapport schat nu dat de schade voor het Verenigd Koninkrijk uitkomt op zo’n 1,9 miljard pond, omgerekend zo’n 2,2 miljard euro. De directeur van het CMC laat weten dat de aanval op JLR de meest economisch schadelijke cyberaanval is in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. De autofabrikant heeft van de overheid een leninggarantie van 1,5 miljard pond gekregen.

Wie is er verantwoordelijk voor de hack?

De cyberaanval werd kort na de start opgeëist door een groep die zich Scattered Lapsus$ Hunters noemt. Dit is een groep die uit verschillende cybercrime-organisaties bestaat. Inmiddels zijn er vier mensen opgepakt in verband met de aanvallen.