Haat je schermen en software? Deze Toyota is wat je nodig hebt
Software, kunstmatige intelligentie en superbreinen: auto’s digitaliseren in rap waardoor de essentie ervan soms verloren gaat. Dat is bij deze Toyota Hilux in ieder geval niet zo. Hij is zo primitief dat zelfs het laatste deel van zijn naam te veel eer is.
Toyota levert overigens niet alleen dit model in een ultieme basis-uitvoering. Ook van de Land Cruiser kun je nog steeds eenvoudige uitrustingsniveau’s krijgen.
Toyota Hilux Champ
En dat is een ongekend sterk punt van het Japanse merk, want bij offroadvoertuigen of echte werkpaarden zijn geen luxe interieurs of opsmuk nodig. Je wil gewoon een oerdegelijke, betaalbare auto. En oerdegelijk, dat zijn Toyota’s doorgaans volgens onderzoek.
Deze Toyota Hilux Champ is gebouwd voor Zuidoost-Azië en kost bijvoorbeeld in Thailand 615.000 baht. Dat is omgerekend naar euro iets meer dan 16 mille.
Voor dit geld krijg je de kortere wielbasis van 2,58 meter. Dit betekent dat de pick-up in totaal zo’n 4,5 meter lang is en hij dus dient als handige compacte pick-up. Het interieur is met veel harde kunststoffen, geen infotainment en standaard-stoelen het toppunt van basic, maar wel makkelijk schoon te houden. Daarbij is zijn exterieur met kleine 14 inch stalen wielen, kunststoffen bumperwerk en guitige snuit leuker dan veel hedendaagse auto’s.
Door diesel niet geschikt voor Nederland
Helaas zullen we de basisversie van deze Toyota Hilux nooit in ons land zien. Hij beschikt namelijk over een turbogeblazen 2,4-liter dieselmotor (150 pk) die te veel uitstoot om in Nederland betaalbaar te zijn. Hij zou met het huidige belastingklimaat onbetaalbaar worden.
