Haal de pinpas maar tevoorschijn, want deze compacte elektrische Kia ga jij kopen
Toegegeven, wij weten ook wel dat de meeste nieuwe auto’s zakelijk worden gereden, maar dat bekt niet zo lekker in een kop. Ons punt is: deze compacte elektrische Kia EV2 wordt in Nederland ongetwijfeld een bestseller, net als de EV3.
Als we zeggen dat Kia de Nederlandse markt domineert, is dat nog zacht uitgedrukt. In het afgelopen jaar kwam geen enkel ander merk ook maar in de buurt van de registratiecijfers van Kia. En de vooruitzichten voor 2026 zijn uitstekend. Helemaal omdat deze EV2 al in maart bij de dealers staat.
Kia EV2 concurrent van Skoda Epiq
De compacte crossover lijkt als twee druppels water op de Concept EV2, die Kia vorig jaar februari liet zien. Hij is 4 meter lang en heeft een wielbasis van 2,57 meter. Daarmee is de EV2 net zo groot als de aankomende Skoda Epiq en Volkswagen ID. Cross, maar ook ruim 20 centimeter korter dan de EV3.
Het design van de EV2 heeft veel overeenkomsten met dat van de EV3 en dat geldt ook voor de lay-out van het interieur, met een langwerpig scherm en daaronder een rijtje fysieke knoppen. De EV2 komt als vier- en vijfzitter op de markt. Zijn kofferruimte is 403 liter groot (die van de EV3 460 liter).
Twee varianten Kia EV2
Kia levert twee varianten van de EV2. Eentje met 147 pk, een 42 kWh-batterij en 317 kilometer range. Gek genoeg is de versie met 61 kWh minder sterk (136 pk), al staat daar natuurlijk wel een grotere actieradius tegenover: 448 kilometer.
Beide EV2’s kunnen met 11 of 22 kW AC-laden. Aan de snellader is de batterij na een halfuur weer voor tachtig procent vol (het snellaadvermogen geeft Kia nog niet op).
Eind maart in Nederland
We hoeven niet lang te wachten op de EV2. Hij debuteert vandaag op de autoshow van Brussel, gaat in februari in productie in Slowakije (waar ook de EV4 wordt gebouwd) en arriveert eind maart bij ons. Op de versies met 61 kWh moeten we wachten; eerst komt de 42 kWh-variant.
