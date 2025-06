Deel dit: Share App Mail Tweet

Grote SUV laat menig elektrische auto achter zich bij het stoplicht

Een lichtgewicht koets kan weliswaar helpen om goed door een bocht te gaan, voor de sprint in rechtelijn maakt het minder uit. De nieuwe zware, grote Bentley Bentayga Speed laat met zijn nul-naar-honderd-sprint menig elektrische auto achter zich.

De Bentley Bentayga is oud. De huidige generatie is al sinds 2015 op de markt. Vooralsnog is een nieuwe generatie nog niet aangekondigd, toch zou deze Speed-variant maar zo eens het uitzwaaimodel kunnen zijn.

Bentley Bentayga Speed sneller dan menig elektrische auto

De reden dat deze Bentley Bentayga Speed zo snel van 0 naar 100 km/h sprint, ligt onder de motorkap. Een twin-turbo V8 met een slagvolume van 4,0 liter levert 650 pk en 850 Nm aan koppel. Hierdoor legt hij de standaardsprint in 3,4 seconden af. Kies je voor de variant met keramische remschijven, dan grijpt de begrenzer pas in bij 310 km/h.

Naast dat de Bentley hard rechtdoor gaat, moet hij ook sportiever zijn dan de ‘normale’ Bentayga V8. In de sportmodus is hij 15 procent stijver dan dat model en hij moet wendbaarder zijn. Het geluid komt bij de Speed uit een Akrapovic-uitlaat. Verder is het interieur voorzien van Speed-badges en andere kleursamenstelling.

Wil je op de hoogte blijven van een rijtest met de nieuwe Bentley Bentayga Speed? Abonneer je dan nu op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

Rijtest Bentayga V8

Autovisie reed eerder met de Bentley Bentayga met V8. In onderstaande video neemt Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma je mee in de super-SUV.