Groningers opgelet: ene na andere crasht in verraderlijke bocht

Een nieuw stukje asfalt in Groningen heeft het afgelopen jaar voor opmerkelijk veel blikschade gezorgd. Het betreft een bocht waarin de ene na de andere automobilist crasht. Soms meerdere keren op één dag. Hoe kan dat?

Dat is een vraagstuk waarover de provincie Groningen zich gaat buigen. Sinds opening van de verbindingsbocht tussen tussen de N7 en de N370 rond de stad Groningen een jaar geleden, gaat het met enige regelmaat mis.

Meerdere keren per dag

Eerder dit jaar werd is een gootje weggehaald en een extra stroeve laag asfalt in de bocht gelegd, om nog meer slipacties te voorkomen. Die maatregel lijkt weinig effect te hebben. Alleen al afgelopen weekend zouden minstens zes automobilisten de macht over het stuur zijn verloren, zo meldt de Groningse nieuwssite Sikkom.

Bijnaam Mario Kart-bocht

De beruchte bocht wordt door sommigen gekscherend de Mario Kart-bocht genoemd. Dit komt niet eens zozeer door het hoge aantal ongevallen, maar door de opmerkelijke vorm. Het wegdek beweegt eerst omhoog en vervolgens weer omlaag. Een beetje zoals de iconische Atlantic Road in Noorwegen.

De golvende beweging in het wegdek zou zomaar een van de oorzaken zijn. Wie weleens op circuits zoals de Nürburgring Nordschleife of ons eigen Circuit Zandvoort heeft gereden, weet hoe verraderlijk hoogteverschillen kunnen zijn. Het brengt de auto in onbalans en het gripniveau verandert. Zeker in combinatie met remmen en sturen, kan ertoe leiden dat de achterkant uitbreekt.

50 km/h

Toch stelt de provincie dat de weg qua vormgeving en inrichting aan de richtlijnen voldoet. Voorlopig moeten weggebruikers het doen met een 50 km/h-bord dat automobilisten gebiedt de snelheid te minderen. Wellicht dat dit, in combinatie met zijn inmiddels beruchte naam, het verkeer ertoe beweegt iets voorzichtiger door de bocht te rijden. Dat kan al een hoop schelen.