Riley (23) haalt grap uit met zelfrijdende taxi’s en laat 50 auto’s tegelijk doodlopende straat in rijden

Dat zelfrijdende auto’s nog niet zonder fouten zijn snappen we, maar soms kunnen ze niets doen aan problemen die van mensen komen. Zo wist de Amerikaanse Riley Walz lokaal een bende te maken van de zelfrijdende vloot van Waymo.

Waymo rijdt al enkele jaren met een vloot autonome Jaguar I-Paces in de regio San Francisco. Dat gaat meestal goed, maar de vloot blijkt helaas wel gevoelig voor een vleugje digitaal kattenkwaad. Afgelopen zomer zorgde een gecoördineerde grap, georganiseerd door Walz, voor wat hij omschreef als de eerste ‘Waymo DDoS’: vijftig zelfrijdende auto’s trokken tegelijk naar dezelfde doodlopende straat en legden de omgeving kortstondig plat. Overigens kun je de Jaguar I-Pace prima als occasion vinden in Nederland, alleen dan zonder de zelfrijdende functies.

Wat gebeurde er precies met de Waymo-voertuigen?

De actie kwam aan het licht via een X-post van tech-grappenmaker Walz. In juli verzamelde hij een groep van zo’n vijftig deelnemers aan de langste doodlopende straat van San Francisco, vlak bij Coit Tower. Het idee was simpel: iedereen bestelt op exact hetzelfde moment een Waymo-rit.

(Afbeelding: X / Calvin Liang) (Afbeelding: X / Calvin Liang)

Binnen enkele minuten rolden tientallen witte Jaguar I-Paces met draaiende LiDAR-torens de heuvel op. Ze stonden bumper-aan-bumper, blokkeerden het smalle straatje en ontnamen andere weggebruikers iedere kans op doorrijden. De auto’s wachtten ongeveer tien minuten op hun niet-bestaande passagiers en vertrokken daarna automatisch. Iedere rit resulteerde in een no-show-boete van omgerekend 4,33 euro. Waymo schakelde daarop tijdelijk alle ritten binnen twee huizenblokken uit, tot de volgende ochtend.

Walz en de reacties

Online leidde de stunt tot verdeelde reacties. Sommigen zagen het als onschuldig experiment van Walz, anderen wezen op mogelijke juridische risico’s onder Amerikaanse wetgeving. Er klonken ook serieuzere zorgen: wat als iemand dit misbruikt om het verkeer via Waymo-ritten bewust te ontregelen, bijvoorbeeld tijdens grote evenementen of op drukke dagen?

Waarom noemen de organisatoren dit een ‘DDoS’? De term staat voor distributed denial of service: een digitale aanval waarbij enorme hoeveelheden verkeer een systeem overbelasten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld duizenden nepaccounts die tegelijk ergens willen inloggen. De servers kunnen deze verzoeken niet aan en als gevolg daarvan crasht de site in kwestie.

Walz beweert dat zijn motief louter nieuwsgierigheid was. De 23-jarige software-ingenieur staat bekend om projecten die balanceren tussen satire en systeemonderzoek, zoals een real-time kaart van parkeercontroleurs of een tijdelijk fictief steakhouse dat via Google Maps plotseling écht bezoekers kreeg. Hier in Nederland hoeven we nog niet bang te zijn voor dit soort taferelen, omdat taxi’s zonder bestuurder (zoals bij Waymo) hier niet commercieel toegestaan zijn. Maar weet je of je wel of niet dronken in zo’n taxi mag stappen.