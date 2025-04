Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkope Tesla laat toch weer langer op zich wachten

‘Redwood’ of ‘E41’ dat zou de codenaam voor de kleinere versie van de Tesla Model Y zijn. Een goedkoper model dat binnen een jaar al in de showrooms moet staan. Althans, dat was begin van dit jaar de berichtgeving. Nu laat de auto toch langer op zich wachten.

Ook ditmaal komt het nieuws via het doorgaans welingelichte Reuters. Zij stelden eerder dat het merk snel met een nieuwe EV zal komen.

Goedkope Tesla opnieuw uitgesteld

De goedkope Tesla heeft volgens Reuters opnieuw vertraging opgelopen. De lancering is minstens enkele maanden uitgesteld. Er is nog geen reden genoemd voor het uitstellen van de Tesla.

De goedkoopste auto van het merk zou een crossover moeten worden met een Amerikaanse prijs van zo’n 25.000 dollar. De prioriteit zou echter niet meer bij dit model liggen, maar bij de Cybercab. In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Coen Grutters je meer over die zelfrijdend EV.

Deze Cybercab zou al in 2026 op de markt komen en een goedkopere Tesla moet later volgen. Echter, 2026 voor een zelfrijdende auto lijkt opnieuw een te ambitieus doel van Elon Musk.