Goedkope Leapmotor A10 heeft 500 km aan actieradius! Tenminste, dat lijkt zo

Leapmotor laat de nieuwe A10 zien. Momenteel is hij alleen in China te reserveren, maar hij komt ook naar Nederland. De vraag is alleen: hoeveel blijft er over van die 500 kilometer actieradius die in de Chinese specificaties staat?

De in Europa gebruikelijke WLTP-actieradius is al gunstiger dan wat je in de praktijk meestal haalt. Daarom testen we bij Autovisie altijd hoeveel range je écht overhoudt. In China gebruiken ze echter een nóg optimistischere meetmethode: de CLTC.

Komt de Leapmotor A10 echt 500 kilometer ver?

Volgens die CLTC-norm komt de nieuwe betaalbare EV, die in Europa via Stellantis verkocht gaat worden, 500 kilometer ver. Omgerekend naar WLTP blijft daar waarschijnlijk ongeveer 410 kilometer van over. Hoe groot de LFP-accu van de Leapmotor A10, vermeldt de fabrikant nog niet.

Wel weten we dat de A10 van 30 naar 80 procent laadt in 16 minuten, en dat het infotainmentsysteem draait op een Qualcomm Snapdragon 8295P-processor, behoorlijk wat rekenkracht voor een budget-EV.

Met een lengte van meer dan 4.200 mm, een breedte van 1.800 mm en een hoogte van 1.600 mm, met een wielbasis van meer dan 2.600 mm, is het een echte B-segment SUV. Zijn afmetingen zijn bijna identiek aan de Renault Captur.