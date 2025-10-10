Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Tesla Model Y ook voor Nederland, dit kost hij

Goed nieuws voor wie een volledig elektrische auto wil, maar geen behoefte heeft aan overbodige luxe en verlangt naar een prijskaartje onder de 40.000 euro. De Tesla Model Y Standard verschijnt binnenkort op de Nederlandse wegen, te herkennen aan zijn ingetogen uitstraling.

De goedkoopste Tesla Model Y is straks niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa verkrijgbaar. Het merk breidt zijn modellijn uit met goedkopere varianten van de Model Y en Model 3, die de naam ‘Standard’ krijgen. De duurdere uitvoeringen gaan voortaan door het leven als ‘Premium’.

Simpel

Eerder werd de Tesla Model Y geïntroduceerd als ‘Standard’, maar enkel voor Amerikaanse begrippen. Nu is bekend dat de instapper ook naar Nederland komt, en de Model Y Standard is dan ook écht standaard. Opvallend is het ‘kale’ uiterlijk van het model: de horizontale lichtbalk is verdwenen en ook het panoramadak ontbreekt. Daarnaast zijn de 19-inch wielen vervangen door kleinere 18-inch exemplaren, die volgens Tesla door hun efficiëntie zorgen voor lagere onderhoudskosten.

Enkele premiumfuncties behoren niet tot de Tesla ‘Standard’. Zo moeten de achterpassagiers het doen zonder het kleine digitale scherm. Opmerkelijk is dat Tesla voorheen zijn stoelen volledig bekleedde met vegan leer, maar bij de Model Y Standard kiest voor het toevoegen van textiel aan de zitplekken.

Tesla Model 3 komt ook als Standard

De Tesla Model 3 Standard onderscheidt zich minder ingrijpend van zijn duurdere varianten dan de Model Y Standard. Bij de Model 3 instapper vallen eigenlijk alleen de kleinere wielen op, ook 18-inch. De 19-inch wielen zijn wel gewoon beschikbaar op het model, maar ongetwijfeld tegen een meerprijs. De Model 3 Standard behoudt wel het glazen dak, al is dit in tegenstelling tot de ‘Premium’ variant een gesloten paneel.

De Tesla Model Y Standard heeft een verbruik van 13,1 kWh per 100 km en een actieradius van 534 km volgens de WLTP-norm. De huidige betaalbare Model Y heeft een rijbereik van 500 kilometer, de nieuwe geeft je dus iets meer range. Het model accelereert van 0-60 mph (97 km/h) in 6,8 seconden. De Model 3 Standard trekt de sprint naar 97 km/h in 5,8 seconden en heeft een rijbereik van 516 km volgens de EPA-norm.

Prijskaartje Tesla Model Y Standard

De Model Y standaard gaat 39.990 euro kosten in Europa. Een stuk goedkoper dan de Premium-varianten van het model. De Premium variant met achterwielaandrijving bedraagt namelijk maar liefst 50.990 euro, en met vierwielaandrijving 53.990 euro.

We moeten nog afwachten of de Model 3 Standard ook naar Nederland komt en wat de prijs van dit model wordt. De verwachting is dat hij onze kant op gaat komen, en dat de prijs ook onder de 40.000 euro zal vallen.