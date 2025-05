Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste Lamborghini van Nederland is exclusieve vierpersoons klassieker

Geen Gallardo of Urus met hoge kilometerstand, maar de Espada is de goedkoopste Lamborghini van Nederland. Van de bijzondere klassieker zijn er slechts 1.227 geproduceerd.

De Espada is ontworpen bij Bertone en was destijds een van de meest prijzige Lamborghini’s die je kon kopen. Ook vandaag de dag zijn ze nog niet echt goedkoop te noemen.

Lamborghini Espada

De Lamborghini Espada die aangeboden wordt is origineel in Nederland geleverd en heeft al sinds 1980 geen geldige apk meer. Volgens de advertentie draait de motor rond, maar is hij al 20 tot 25 jaar niet gestart. Er zal dus wat werk nodig zijn de Italiaanse krachtcentrale weer tot leven wekken.

In de neus van de goedkoopste Lamborghini van Nederland ligt een 3,9-liter V12 die goed is voor 355 pk. De twaalfcilinder is gekoppeld aan een automaat met drie versnellingen. De motor weegt alleen al 232 kg en de transmissie legt nog een extra 61 kg in het laatje. De rijklare massa bedraagt 1.780 kg. Voor hedendaagse begrippen zal hij geen indrukwekkende prestaties leveren, maar ongetwijfeld klinkt hij fantastisch.

Daarbij is de een Lamborghini Espada S3. Dit betekent dat het de laatste serie is van het model. Deze heeft een verbeterd interieur, meer vermogen, stuurbekrachtiging en airconditioning.

De complete chassisconstructie werd gemaakt bij Marchesi, een kleine chassisbouwer in Modena. Hij maakt ook het chassis voor de 400 GT en de Miura. Na zijn laswerk wordt de hele constructie getransporteerd naar Bertone in Turijn, die er het buitengemeen bewerkelijke, fraaie koetswerk opzet.

Daarna ging alles naar de Lamborghini-fabriek in Sant’Agata voor uiteindelijke assemblage en uitgebreide tests. Zowel de voor- achterwielophanging is onafhankelijk. Beide werken met dubbele, trapeziumvormige wieldraagarmen, aangevuld met spiraal veren, waarin de schokdempers gemonteerd zijn. Erg geavanceerd voor die tijd! Ook waren er rondom al schijfremmen geplaatst.

De goedkoopste Lamborghini van Nederland

Naast dat het de goedkoopste Lamborghini van Nederland is, kan je er ook nog eens met vier personen in én betaal je geen wegenbelasting. Hoe duur is de klassieker dan? De vraagprijs is 59.950 euro. De occasion komt uit 1977 en heeft 74.700 kilometer ervaring. Wie geeft de Italiaan een tweede leven?