Goedkoopste elektrische auto’s van Nederland worden allemaal in China gebouwd

Al jaren wordt er in de media geschreven over Chinese auto’s die de markt overspoelen. Tot op heden is dat nog niet het geval, maar voor het eerst zijn nu de goedkoopste elektrische auto’s van Nederland allemaal uit China afkomstig.

Deze modellen hebben dus de laagste aanschafprijs en zijn volwaardige auto’s. L7e-voertuigen als de Mobilize Duo nemen we niet mee in dit vergelijk.

Hoewel de verkoopcijfers van de Chinese merken nog tegenvallen, zien we inmiddels dat de onderkant van de elektrische automarkt volledig bestaat uit in China gebouwde auto’s. De Europese Citroën ë-C3 is uit de lijst van goedkoopste elektrische auto’s van Nederland verdwenen en kost iets meer dan 24.000 euro.

Dacia Spring – 18.900 euro

De Dacia Spring blijft vooralsnog de goedkoopste elektrische auto. De in China gebouwde A-segmenter van het Roemeense merk is de kleinste en meest karige EV van de markt. In onderstaande video vertellen we je meer over de hatchback.

Voor de instapprijs krijg je bij de goedkoopste elektrische auto van Nederland een actieradius van 225 kilometer, snelladen kan met slechts 30 kW en de nul-naar-honderd-tijd bedraagt 19,1 seconden.

Leapmotor T03 – 19.950 euro

Voor 1.050 euro meer kun je bij Leapmotor terecht voor de T03. De op-een-na-goedkoopste elektrische auto van Nederland is afkomstig uit China en wordt door Stellantis geleverd.

Wat krijg je voor net geen 20.000 euro? Een actieradius van 265 kilometer, een snellaadvermogen van maximaal 45 kW en een nul-naar-honderd-sprint van 12,7 seconden. Wat de T03 nog meer biedt, zie je in bovenstaande video.

BYD Dolphin Surf – 22.990 euro

De BYD Dolphin Surf is nog maar net op de markt en behoort nipt in deze top drie van goedkoopste elektrische auto’s van Nederland. De Dongfeng Box is namelijk zo’n 500 euro duurder.

Bij BYD krijg je voor net geen 23 mille een accupakket met een range van 220 kilometer. Van 0 naar 100 km/h sprint de EV in 11,1 seconden en opladen kan met 45 kW aan de snellader. Kortom, de specificaties van de goedkoopste elektrische auto’s van Nederland liggen dicht bij elkaar. Het design, de afwerking en uitrusting verschillen wel flink.