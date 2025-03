Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkoopste BYD snel in Nederland: dit is de verwachte prijs

Het aanbod goedkopere elektrische auto’s neemt rap toe, maar Chinese gigant BYD blijft nog achter. Wanneer komen zij met hun betaalbaarste EV?

In China kennen we een auto genaamd de Seagull. De kleine stadsauto gaat ook de oversteek naar Europa wagen, maar tot op heden waren de prijs en de uiteindelijk naam nog onbekend.

De naam de van goedkoopste BYD

BYD Nederland bevestigt aan Autovisie dat de Seagull in Europa de naam Dolphin Surf gaat dragen. De kleine stadsauto staat immers op hetzelfde platform als de al in Nederland beschikbare Dolphin.

De concurrent van auto’s als de Citroën ë-C3 en Dongfeng Box zal later dit jaar nog in de verkoop gaan. Ook laat het merk weten dat de introductie gepland is voor mei van dit jaar.

Prijs en introductie in Nederland

Over de definitieve prijzen, laat BYD nog niets los. De verwachte prijs van de BYD Dolphin Surf is zo’n 18.000 tot 20.000 euro. Hiermee is het een van de goedkoopste elektrische auto’s op de markt.

