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Goedkoopste auto van Nederland is compleet vernieuwd en je krijgt nu veel EV voor je geld

Dacia onthult de hagelnieuwe Spring. Deze tweede generatie is niet alleen qua design en techniek wezenlijk anders dan zijn voorganger, ook op het gebied van praktische bruikbaarheid zijn flinke stappen gezet.

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Wie goed kijkt, ziet dat de nieuwe Spring wat trekjes heeft van de olijke Renault Twingo. Dat is niet zo gek, want de twee delen dezelfde technische basis: het RG-EV small-platform. Toch is het Dacia goed gelukt er een eigen draai aan te geven. Zoals het een moderne Dacia betaamt, oogt ook dit A-segmentertje stoer. De zwarte elementen, scherpe lijnen en hoge neus helpen daarbij.

Meer auto voor je geld

Maar wat het meeste opvalt, is dat deze nieuwkomer groter is. Sinds jaar en dag is Dacia’s strategie veel auto bieden voor weinig geld. Daar lijken de Roemenen ook nu weer in te slagen. De nieuwe Spring is in de lengte met 15 centimeter gegroeid en in de breedte zelfs met 18 centimeter.

Daarmee is de kofferbak een respectabele 337 liter groot. Wanneer je de achterbank in twee gelijke delen plat gooit, kun je zelfs tot 1.283 liter aan bagage in je Spring proppen. Daarnaast heeft de EV nu een ieniemini frunk.

Dat grotere formaat maakt hem overigens ook wat zwaarder. Waar de vorige Spring rond de duizend kilogram woog, is dit model ruim 200 kilo zwaarder. Dat zul je uiteindelijk merken in de wegenbelasting. Desondanks is het daarmee voor EV-begrippen een zeer lichte auto.

Vanbinnen ziet de nieuwe Dacia er simpel, maar volwassen uit. Welke uitvoering je ook kiest, je Spring wordt altijd uitgerust met een 7 inch instrumentenpaneel. Dat geldt niet voor het 10,1 inch infotainmentscherm met draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Die krijg je wanneer je voor de duurdere Journey-uitvoering gaat.

EV-specificaties van de nieuwe Dacia Spring

Laten we het eens over zijn EV-eigenschappen hebben. Net als bij de Twingo ligt onderin LFP-accu met 27,5 kWh aan bruikbare energieopslag. Volgens de (niet altijd even betrouwbare) WLTP-meetmethode goed voor een actieradius van 250 kilometer. Een elektromotor stuurt maximaal 80 pk naar de voorwielen. Daarmee holt de nieuwe Spring in pakweg 12 seconden van 0 naar 100 km/h. Bij 130 km/h is-ie buiten adem.

In de basis moet je genoegen nemen met een maximale laadsnelheid van 6,6 kW aan de buurtpaal. Dat houdt niet over. Liever vink je dus het Fast-Charge Pack aan. Daarmee wordt dat cijfer verhoogd tot 11 kW en kun je ook plots aan de snellader terecht om je Spring met maximaal 50 kW vol te gooien. Van 10 naar 80 procent laden duurt in dat geval 28 minuten.

Minder dan 20.000 euro

De uitgaande Spring is met enige afstand de goedkoopste auto van Nederland. Wat zijn opvolger in ons land precies gaat kosten, moet nog blijken. Dacia mikt op een prijs onder de 20.000 euro. Ter vergelijking: de Renault Twingo kost op een tientje na 21.000 euro. Voor dat geld koop je tegenwoordig ook al deze nieuwe en veel ruimere EV uit een hoger segment.