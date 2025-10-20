Deel dit: Share App Mail Tweet

Afschrijvingsknaller! Dit is een Aston Martin Valkyrie na een jaar nog waard

Zijn gelimiteerde hypercars een goede investering? Nee, meestal niet. Kijk maar eens wat er met deze unieke Aston Martin Valkyrie is gebeurd.

Uniek? Van de dichte Aston Martin Valkyrie zijn toch honderdvijftig exemplaren gebouwd? Klopt, maar deze heeft een configuratie die geen enkele andere Valkyrie heeft. Hij is niet gespoten, maar heeft een koets van zichtbaar koolstofvezel, dat prachtig paars is gekleurd. De goudkleurige accenten her en der zijn van echt 24 karaat bladgoud.

Aston Martin van 3 miljoen pond

De eerste eigenaar betaalde er vorig jaar 3 miljoen pond voor, exclusief belastingen (omgerekend zo’n 3,45 miljoen euro). Dat is 500.000 pond meer dan de basisprijs van 2,5 miljoen pond.

En om het nog een stuk krankzinniger te maken: hij heeft er niet of nauwelijks in gereden. Want op de teller van de Valkyrie staat momenteel maar 180 kilometer.

Waardeverlies loopt in de tonnen

De auto gaat op 1 november onder de hamer bij RM Sotheby’s en heeft een verwachte opbrengst van tussen de 2,25 en 2,75 miljoen pond (omgerekend: 2,6 tot 3,1 miljoen pond).

Op zijn best is de Aston Martin dus 350.000 euro van zijn waarde kwijtgeraakt en op zijn slechts dus ruim 800.000 euro. En dat in één jaar.

(Afbeelding: RM Sotheby’s) (Afbeelding: RM Sotheby’s)