Hier staan de goedkoopste en duurste laadpalen: zo kun je tot 100 euro besparen

Als je elektrisch rijdt, heb je vast gemerkt dat de prijzen aan de openbare laadpaal soms alle kanten op schieten. Een onderzoek van Independer laat zien dat de verschillen extreem zijn: een volle batterij (75 kWh) kost in Nederland gemiddeld 35,35 euro om helemaal vol te laden. Maar door de verschillende tarieven kun je best wel wat tientjes minder of meer kwijt zijn voor je laadbeurt.

Voor het onderzoek is gekeken naar ad hoc-prijzen. Ad-hoc-prijzen bij laadpalen zijn tarieven die je betaalt zonder abonnement of laadpascontract. Je start de laadsessie direct bij de paal, vaak via een app of QR-code. De prijs per kWh ligt meestal hoger dan bij abonnementen en verschilt per aanbieder, locatie en laadpaaltype.

Prijsverschillen per laadpaal en gemeente

De goedkoopste openbare laadpaal van Nederland staat in de Limburgse gemeente Peel en Maas (aan de Haambergweg in Beringe). Daar betaal je 21 cent per kWh, wat 15,75 euro voor een volle batterij betekent. In het Limburgse Brunssum (laadpunt van E-Flux, aan de Appelvink) staat juist de duurste losse laadpaal van het land: 1,55 euro per kWh en 116,25 euro per laadbeurt. Het verschil tussen beide palen bedraagt dus 100,82 euro voor exact dezelfde hoeveelheid stroom. Op de kaarten hieronder kun je het prijsverschil per provincie voor een volle 75 kWh-batterij (links) en per gemeente (rechts) zien. Hoe donkerder de kleur, des te beter kun je in deze gemeenten/provincies zoeken naar de goedkopere laadpalen. Daarbij moet je wel geluk hebben, want 1 op de 5 laadpalen doet het niet eens.

Daarnaast vallen binnen gemeenten grote verschillen op. In Brunssum kost de duurste laadpaal 1,55 euro per kWh, terwijl elders in dezelfde gemeente slechts 34 cent wordt gevraagd. Dat scheelt ruim 90 euro voor één volle batterij. Ook in Wassenaar en Haarlemmermeer lopen de tarieven sterk uiteen.

Verder blijkt uit de analyse dat de locatie waar je parkeert invloed heeft op de prijs: in een parkeergarage betaal je gemiddeld 8,5 procent meer voor stroom dan langs de openbare weg. Ondergrondse garages zijn het duurst, met gemiddeld 17 procent hogere tarieven. Op de kaart hieronder kun je de gemiddelde prijs per provincie voor een volle 75 kWh-batterij zien.

Tussen provincies lopen de tarieven voor de laadpaal eveneens stevig uiteen. Vooral Zeeland valt op: hier kost een volle batterij gemiddeld 43,56 euro, duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Friesland, Flevoland en Utrecht zitten ook aan de dure kant, terwijl Limburg met gemiddeld 25,35 euro juist het voordeligst is.

Tien gemeenten met het duurste laden van Nederland

De goedkoopste openbare laadpunten staan in de gemeente Altena (Noord-Brabant), waar een volle lading 22,69 euro kost. Maar wat zijn de gemeenten waar laden bij de openbare laadpaal structureel het meest prijzig is? Súdwest-Fryslân, Scherpenzeel, Heemstede en Woudenberg spannen de kroon als het om duur laden gaat. Hieronder vind je de tien duurste gemeenten van ons land, waar je liever niet je batterij wil opladen.

Nummer Gemeente Gemiddelde prijs voor een volle accu (75 kWh) 1. Súdwest-Fryslân (Friesland) 58,99 euro 2. Scherpenzeel (Gelderland) 50,36 euro 3. Heemstede (Noord-Holland) 50,36 euro 4. Woudenberg (Utrecht) 50,36 euro 5. Culemborg (Gelderland) 47,34 euro 6. Breda (Noord-Brabant) 47,34 euro 7. Eindhoven (Noord-Brabant) 47,34 euro 8. Loon op Zand (Noord-Brabant) 47,34 euro 9. Dongen (Noord-Brabant) 47,34 euro 10. Dordrecht (Zuid-Holland) 47,34 euro

Ook in het buitenland is het slim om na te denken waar je kunt laden. Je kunt namelijk honderden euro’s kwijt zijn door een blokkeertarief.