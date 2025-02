Deel dit: Share App Mail Tweet

Goed nieuws voor occasionkoper: prijs gebruikte Tesla is gekelderd

Wat je ook van Tesla vindt, met de auto’s zelf is weinig mis. Sterker nog, de Model 3 en Model Y zijn twee van de beste EV’s op de markt. En die staan gebruikt nu voor steeds aantrekkelijkere prijzen te koop.

Veel tweedehands Tesla’s worden geëxporteerd, maar er zijn genoeg die in Nederland blijven. Vorig jaar lag de gemiddelde prijs van een Tesla-occasion op 33.000 euro, nu is dat nog maar 23.000 euro. En een Model 3 koop je zelfs al vanaf 21.000 euro.

Aanbod meer dan verdubbeld

Hoe het kan dat die prijzen zo hard dalen? Dat heeft vooral te maken met het aanbod, dat in een jaar tijd meer dan verdubbeld is door het vrijkomen van grote aantallen Model 3’s, die in 2019 nog in aanmerking kwamen voor 4 procent bijtelling en nu uit een leasecontract van vijf jaar komen.

Tesla Model 3 vanaf 15.000 euro

Overigens is 21.000 euro zeker niet de bodemprijs voor een Model 3. Er staan er genoeg te koop voor 15.000 euro en zelfs minder, al zijn dat vaak exemplaren met een hoge tellerstand van meer dan 150.000 kilometer.

“Volgens de fabrikant gaat een Model 3-batterij minstens acht jaar of 160.000 kilometer mee” zegt Jasper Verweij van Gaspedaal.nl. “Het kan daarom lonen om een iets duurdere Tesla te kopen, met bijvoorbeeld 40.000 kilometer op de teller. Een nieuwe batterij voor een Model 3 kost namelijk 15.000 euro.”

Veel exemplaren geëxporteerd

We schreven er gisteren over: veel tweedehands Tesla’s uit de lease blijven niet in Nederland, maar gaan de grens over. Uit cijfers van de RDW zou blijken dat van alle Model 3’s die in 2018 en 2019 op kenteken zijn gezet, al meer dan een kwart is geëxporteerd.

Nieuwverkopen enorm gedaald

In de afgelopen maand is het aantal nieuwverkochte Tesla’s wereldwijd enorm gedaald. Dat komt deels doordat klanten wachten op de gefacelifte Model Y en deels door de toegenomen concurrentie uit met name China.

Een andere reden zou kunnen zijn het controversiële gedrag van topman Elon Musk, dat zou leiden tot Tesla-schaamte, ook in Nederland. Online zijn bumperstickers te koop met ‘Elon Sucks’ en ‘I bought this Tesla before I knew Elon was crazy’.