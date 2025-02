Deel dit: Share App Mail Tweet

Goed nieuws! Benzine-BMW M3 blijft ‘zo lang mogelijk’ bestaan

Petrolheads hebben de komende jaren niets te vrezen. Hoewel een elektrische BMW M3 zijn opwachting maakt, is de M3 met benzinemotor voorlopig nog niet dood.

De BMW M3 en elektrische iM3 zullen naast elkaar bestaan, zo meldde Autovisie al in november. BMW zal beide M3’s aanbieden ‘zo lang de regulaties het toestaan’, zo bevestigt BMW M-topvrouw Sylvia Neubauer aan het Australische CarExpert.

BMW M3 houdt zijn zes-in-lijn

De volgende generatie BMW M3 wordt begin 2028 verwacht. De S58-motor in de huidige G80-generatie M3 zou al zijn aangepast om aan de uitstooteisen te voldoen. Anders dan de Mercedes-AMG C 63 die zijn V8 moest verruilen voor een plug-in hybride viercilinder, houdt BMW dus vast aan zijn zes-in-lijn.

De iM3 zal wezenlijk verschillen van de brandstofversie. Waar de volgende M3 met verbrandingsmotor vermoedelijk een sterk gewijzigde doorontwikkeling wordt van de huidige M3, mogelijk met mild hybride-techniek, komt de elektrische M3 op het nieuwe Neue Klasse-platform te staan.

Vier elektromotoren

Naar verluidt zal de elektrische BMW M3 beschikken over vier elektromotoren en meer dan 1.000 pk. De juiste afstelling van deze e-motors is daarbij cruciaal, zo gaf BMW M-topman Frank van Meel eerder al aan. Momenteel is het Beierse merk dan ook uitvoerig testwerk aan het verrichten. De eerste beelden van de elektrische M3 in camouflagepak heeft het merk inmiddels gedeeld.