Gloednieuwe, onbekende Kia Seltos duikt ineens op in Nederland

Het geheim houden van auto’s valt voor fabrikanten niet mee. Met camouflage en testcircuits moeten auto’s tot aan hun introductie geheim blijven. Het is dan niet zo slim om langs de redactie van een autoblad te rijden. Dat is namelijk exact wat deze Kia Seltos deed.

Als conceptauto’s van Hyundai en Kia met Duitse kentekenplaten op de openbare weg rijden, zijn de eerste letters altijd ‘GG HY’. Ook deze auto beschikt over zo’n kentekenplaat.

Kia Seltos

Door de kentekenplaat weten we dat het hier niet om de nieuwe Hyundai Ioniq 7 of een andere aanstaande Koreaanse EV gaat, maar ook een Kia Seltos. En dat is een opvallende verschijning, want niet eerder is er een Seltos in ons land geleverd.

De huidige generatie is ongeveer 4,4 meter lang en daarmee net wat groter dan de Peugeot 2008 en Renault Captur. Het model wordt dus onder de Kia Sportage gepositioneerd.

Niet elektrisch

Naar verwachting zal de Kia Seltos niet volledig elektrisch worden. Momenteel wordt hij enkel met verschillende branfstofaandrijflijnen aangeboden. Het zou logisch zijn dat deze auto ook met de 1.6 T-GDi hybride-aandrijflijn van de Sportage naar Nederland komt – wellicht ook als plug-in hybride.

Naar Nederland

Hoewel de Kia Seltos dus in Nederland opduikt, bevestigt het merk nog niet dat de compacte SUV ook naar ons land komt.