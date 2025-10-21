Deel dit: Share App Mail Tweet

Gewonde Amerikaan wil geld van Volvo! Hond activeerde achterklep

Volvo heeft veiligheid hoog in het vaandel staan (al zien we dat in de EX30 niet terug), dus moet deze rechtszaak het merk pijn doen. Een Amerikaanse wil geld zien, omdat ze de kofferklep van een Volvo in het gezicht kreeg en hersenschade zou hebben opgelopen. Ook al is de schuldige een hond.

Een vrouw uit New Jersey klaagt Volvo aan. Ze beschuldigt de fabrikant van nalatigheid, omdat ze in 2023 de elektrische bedienbare achterklep van een auto tegen het hoofd kreeg. Die zou zijn geactiveerd door een hond, die onder de bewegingssensor in de achterbumper zou zijn doorgelopen.

Achterklep van Volvo in het gezicht

Sommige nieuwe Volvo’s zijn uitgerust met een kofferklep die kan worden geopend door een voet onder de achterbumper te steken. Veel andere merken leveren een dergelijke optie ook. Maar ene Megan Kohr vindt dat dus onverantwoord.

Ze zou ernstige en permanente verwondingen hebben opgelopen in het hierboven genoemde incident. Volgens haar advocaat heeft Volvo niet genoeg veiligheidsmaatregelen getroffen. De achterklep had de impact met het hoofd van Kohr moeten zien aankomen en daarvoor al moeten stoppen.

Langdurig lijden en medische kosten

Volgens de aanklacht tegen Volvo heeft Kohr veel pijn gehad en kan ze haar dagelijkse leven niet meer leven zoals voorheen. Ze wil daarom een compensatie voor langdurig lijden, haar medische kosten en haar verlies aan inkomen.

Nou is Volvo niet de enige die wordt aangeklaagd, want ook de bestuurder van de auto en de eigenaar van de hond worden door Kohr voor de rechter gedaagd. In Nederland zou een dergelijke rechtszaak kansloos zijn, maar in de Verenigde Staten weet je het maar nooit.