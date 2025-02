Deel dit: Share App Mail Tweet

Geveilde Mercedes is nu op-één-na duurste auto ooit

De Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen die tientallen jaren in het Indianapolis Motor Speedway Museum woonde, is verkocht. Hij mag zich nu de op-één-na duurste auto ooit noemen.

Dat lag in lijn der verwachting. Vóór de veiling was immers al duidelijk dat de oude Grand Prix-auto een megabedrag zou opleveren.

Legendarische Formule 1-auto

In 1954 verscheen Mercedes-Benz voor het eerst met de W 196 R Stromlinienwagen aan de startlijn. Het slagvolume van de Formule 1-wagens was destijds beperkt tot 2,5 liter. Mercedes koos voor een acht-in-lijn en wist 256 pk uit het atmosferische blok te persen. Later lukte het de Duitsers dit vermogen op te krikken tot een indrukwekkende 290 pk.

Met racelegendes als Juan Manuel Fangio en Stirling Moss achter het stuur, finishte de W 196 R als eerste in maar liefst negen van de twaalf races waaraan de auto meedeed. In beide jaren dat met de W 196 R geracet werd, 1954 en 1955, sleepten Mercedes-coureurs het kampioenschap in de wacht.

Veiling van de Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen

Het komt niet vaak voor dat een racewagen met een dergelijke historie wordt geveild. Toen het Indianapolis Motor Speedway Museum, waaraan de Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen in 1965 geschonken werd, besloot de auto te verkopen, was er dan ook veel belangstelling.



De veiling werd afgelopen weekend door RM Sotheby’s gehouden. De bieding begon bij een huiveringwekkende 20 miljoen euro, waarna het gauw opliep. 25 miljoen, 30 miljoen, 35 miljoen, 40 miljoen… In een iets minder vlot tempo ging het verder. Drie bieders streden met elkaar om de zilveren bolide. De hamer klonk bij 46,5 miljoen euro.

Op-één-na duurste auto ooit

De uiteindelijke prijs die betaald moest worden, lag echter nog hoger: 51.155.000 euro. Oef! Daarmee is het de duurste racewagen ooit en zelfs de op-één-na duurste auto ooit. Enkel de Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut is duurder. Die werd eerder voor een waanzinnige 135 miljoen euro afgehamerd. Met de opbrengst van deze W 196 R gaat het Indianapolis Motor Speedway Museum de collectie en restauratiewerkzaamheden financieren.