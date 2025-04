Deel dit: Share App Mail Tweet

Gespot: dit is de nieuwe budget-EV waarmee Jeff Bezos wil scoren

Het aanbod betaalbare elektrische auto’s breidt langzaam maar zeker uit. Zelfs Amazon-topman Jeff Bezos lijkt binnenkort met een budget-EV te komen.

Onder welke noemer doet hij dat? Slate Auto. Dit is niet zijn eigen bedrijf, maar de familie Bezos lijkt wel flink in de start-up te investeren.

EV van Slate Auto en Jeff Bezos voor 25.000 dollar

Doel is om een elektrische pick-up voor zo’n 25.000 dollar op de markt te brengen. ‘Wat moet ik met een pick-up?’, horen we je denken. Jij niets, maar Amerikanen zijn er dol op. Vorig jaar werd geen enkele auto (of truck) zo vaak verkocht als de F-serie van Ford. Op plek twee staat de Chevrolet Silverado.

Met een pick-up kun je dus scoren in Trumpmenistan. Er zijn al wel elektrische pick-ups zoals de Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning en Silverado EV, maar zelfs voor de goedkoopste betaal je dik 60.000 dollar. Jeff Bezos en Slate Auto willen daar dus fors onder duiken.

Elektrische pick-up gaat eind 2026 in productie

Maar een EV voor 25 mille produceren is niet makkelijk. De techniek zal dus naar alle waarschijnlijkheid vrij simpel zijn. Hoewel er nog vrij weinig bekend is over deze nieuwkomer, is al wel duidelijk dat het om een relatief compacte tweezitter gaat die eind 2026 in productie zou moeten gaan.

Toch dook de auto deze week plots al op in Los Angeles. Hij is vastgelegd door een Reddit-gebruiker terwijl de pick-up achter op een auto-ambulance vervoerd werd. Anonieme bronnen binnen Slate Auto hebben inmiddels bevestigd dat het om een prototype gaat dat aan potentiële investeerders wordt getoond. Blijkbaar is alleen de financiële hulp van Jeff Bezos niet voldoende.