Gerucht over vijfcilinder in Golf ‘onzin’, wat was dit voor een motor?
Er gaat momenteel een gerucht rond over de nieuwe Volkswagen Golf R. Deze zou een vijfcilinder krijgen en zelfs al gespot zijn met de Audi-motor. Onzin, zegt het VW nu.
Het nieuws is niet volledig uit de dikke duim van autofanaten gezogen, er reden daadwerkelijke Volkswagens met een vijfcilinder van Audi over de Nordschleife. De test ging echter om emissienormen en technische ontwikkelingen.
Geen vijfcilinder in de Volkswagen Golf R
Volkswagen ontkende het gerucht snel en stelt dat er geen besluit is genomen om de vijfcilinder van Audi in de Golf R te leggen. Dit zou immers een opmerkelijke stap zijn van Audi.
Van en (in principe) voor Audi
Het merk met de vier ringen is trots op hun eigen vijfcilinder en zal niet snel andere merken hun unieke motor laten gebruiken. Voor de Cupra Formentor werd een uitzondering omdat Audi geen RS3 had en zo met een niet-concurrerende auto de productiedip werd opgevangen. Het Nederlandse Donkervoort, dat ook gebruik maakte van de heerlijke aandrijflijn, kon maximaal 100 exemplaren krijgen. Deze liggen allemaal in de F22. De aanstaande P24 RS krijgt een nieuwe motor.
Kortom, Audi zal de vijfcilinder – zo lang het kan – het liefst in eigen modellen leggen, omdat ze hiermee zich goed kunnen onderscheiden van de concurrentie. Een Volkswagen Golf met vijfcilinder zal direct invloed kunnen hebben op de verkoopcijfers van de Audi RS3.
