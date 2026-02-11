Genesis-modellen dit jaar nog in Nederland, maar pas vanaf 2027 zijn het geen luxe Hyundai’s
Genesis komt dit jaar nog naar Nederland met modellen die gebouwd worden op een platform van Hyundai, maar dat moet per 2027 veranderen. Het luxemerk van het Koreaanse concern gaat een eigen platform ontwikkelen.
Op zich is het geen probleem dat verschillende merken in dezelfde groep platforms delen. Door een andere afstelling kunnen engineers een auto totaal anders aan laten voelen, maar als je een luxemerk echt wil laten onderscheiden van de rest van het aanbod, dan kan een eigen platform een goede manier zijn.
Genesis vanaf 2027 geen Hyundai-platform meer
Huidige modellen van Genesis – waarvan dus ook sommige naar Nederland komen – staan dus nog op platforms van Hyundai, maar in 2027 zal een nieuwe structuur getoond worden. Dit meldt de Europese directeur Peter Kronschnabl tijdens een interview met het Britse Autocar.
Het platform zou zowel gebruikt kunnen worden voor volledig elektrische auto’s als hybridevarianten. Onduidelijk is nog wat de specificaties zijn van het platform en of dit zich daadwerkelijk zoveel onderscheidt van de huidige Hyundai-architectuur. Wil je op de hoogte blijven van al het belangrijke nieuws over Genesis? Abonneer je dan nu op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.
