Genesis GV60 Magma is klaar voor Nederland en kan maar zo eens een van de leukste elektrische auto’s worden
Genesis trapt goed af met de nieuwe GV60 Magma, en die is zo heet als zijn naam doet vermoeden. Het goede nieuws: hij komt ook naar Nederland.
Het luxemerk van de Zuid-Koreaanse autogigant Hyundai komt officieel naar Nederland en begint in 2026 met de uitlevering van modellen. In eerste instantie gaat het om deze drie modellen.
Genesis GV60 Magma ook voor Nederland
Deze Genesis GV60 Magma wordt ook in Nederland gelanceerd en kan zomaar een van de leukste elektrische auto’s worden. Dat komt doordat hij zijn platform deelt met de uitstekend geslaagde Hyundai Ioniq 5.
Dat betekent dat de Genesis GV60 Magma twee elektromotoren heeft die samen goed zijn voor 650 pk en 790 Nm aan koppel. Om dat vermogen aan de weg te krijgen – en voor wat leuke overstuuracties – is er een elektronisch sperdifferentieel op de achteras geplaatst.
Hoewel de basis dus meer dan goed is, hangt veel af van de afstelling. Genesis is het luxemerk van Hyundai, dus het zou zomaar kunnen dat de auto een totaal andere set-up heeft dan de Ioniq 5 N.
Wat in ieder geval wél anders is: het uiterlijk. Met gesplitste koplampen, opvallende luchtopeningen en een grote achterspoiler ziet hij er behoorlijk agressief uit. Binnenin mag je een hogere bouwkwaliteit en beter materiaalgebruik verwachten dan in de 5 N.
Rijtest Hyundai Ioniq 5 N
In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee in de Hyundai Ioniq 5 N. Wordt de Genesis net zo leuk?
