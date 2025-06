Deel dit: Share App Mail Tweet

General Motors investeert 780 miljoen… in z’n eigen ondergang

Amerikaanse merken liepen ooit voorop, tot ze in de jaren tachtig terrein begonnen te verliezen aan de Europeanen en Japanners, en recenter aan de Koreanen en Chinezen. Weten ze het tij te keren? Nee, en dat lijken ze ook niet te willen. Kijk maar naar wat General Motors nu doet.

Aziatische en Europese automerken zijn wereldwijd actief en gaan over het algemeen snel met nieuwe ontwikkelingen mee. Hun Amerikaanse tegenhangers daarentegen, vooral Chrysler en General Motors, richten zich liever op de eigen markt en zijn oerconservatief.

Amerikaanse merken oerconservatief

Ford en General Motors hielden bijvoorbeeld veel te lang vast aan ouderwetse ‘luxesedans’ met een apart ladderchassis en een starre achteras, zoals de Lincoln Town Car en Cadillac Fleetwood. Ook zijn de merken erg afhankelijk van monstrueuze pick-ups en SUV’s, die nergens anders ter wereld gretig aftrek vinden.

Benzine is in de Verenigde Staten nog steeds relatief goedkoop en daarom is de noodzaak er niet om met zuinigere aandrijflijnen te komen. De zescilinder en de V8 zijn aan de overkant van de Atlantische Oceaan dan ook nog steeds razend populair.

Emissie-eisen zorgen voor innovatie

In deze tijd waarin alle andere fabrikanten zich richten op (plug-in) hybrides en volledig elektrische auto’s dreigen de Amerikanen dus de boot te missen, daarbij niet geholpen door de regering Trump, die links en rechts milieumaatregelen schrapt.

Want wat je ook van emissie-eisen en dergelijke vindt, ze zorgen er wel voor dat bedrijven gedwongen worden tot innovatie. In de Verenigde Staten is die prikkel er dus een stuk minder en dat merk je aan de auto’s.

General Motors investeert in V8

Neem General Motors, dat net heeft aangekondigd 780 miljoen euro te zullen steken in de productie van zijn nieuwe V8. De motor is bedoeld voor de Chevrolet Silverado/GMC Sierra, Chevrolet Suburban/GMC Yukon en Chevrolet Tahoe.

Nou is de kop boven dit verhaal ietwat overdreven, maar General Motors roeit met zijn investering wel tegen de stroom in en maakt het zichzelf mogelijk niet gemakkelijk. Zelfs Chrysler en Ford zijn immers bezig om de V8 uit te faseren voor een betere efficiency en lagere uitstoot.