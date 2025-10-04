Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Zo kaal is de goedkoopste Tesla Model Y straks

Weten jullie het nog: er zou ooit een Tesla komen voor 25.000 dollar. Gaat dat deze uitgeklede Model Y worden? Als we de gelekte informatie erover moeten geloven niet.

De goedkoopste Tesla is momenteel de Model 3, die er in de Verenigde Staten vanaf 42.490 dollar is en bij ons vanaf 39.990 euro. De grotere Model Y begint bij respectievelijk 44.990 dollar en 45.990 euro.

Nieuwe basisversie Tesla Model Y

Van die laatste komt een nieuwe basisversie op de markt, die Model Y Standard gaat heten. Uit gelekte informatie zou blijken dat die in Amerika een vanafprijs van 39.990 dollar gaat krijgen, maar dat lijkt ons sterk.

Wij gaan er namelijk vanuit dat hij nog minder gaat kosten, gezien de moeite die Tesla heeft gedaan om kosten te besparen.

Geen lichtbalk en panoramadak

Bijgaande foto komt uit het cms van de Tesla-website en laat een ontzettende kale Model Y zien. Eentje zonder lichtstrip aan de voorkant, zonder panoramadak en zonder 19-inch lichtmetalen wielen.

De Model Y Standard zou op 18-inch wielen staan en ontbeert onder meer het infotainmentscherm voor de achterpassagiers en de camera in de voorbumper. Als de vanafprijs inderdaad 5.000 dollar lager ligt dan de huidige instapuitvoering, dan kunnen we ons niet voorstellen dat er iets aan de aandrijflijn en batterij is gebeurd.

Op het moment heeft de in Nederland betaalbaarste Model Y een actieradius van 500 kilometer. Hij gaat in 5,9 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 201 km/h. Ooit beloofde Tesla met een compactere auto te komen, die naar verluidt Model 2 zou gaan heten, maar daar is stilletjes de stekker uit getrokken.