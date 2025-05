Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Specificaties en foto van nieuwe Alpine A390

Alpine komt met hun eerste crossover genaamd de A390. Het model is nog niet officieel onthuld, maar nu al duikt er een foto op. Ook meldt het Duitse Borkener Zeitung al specificaties.

Alpine staat met de lichte, legendarische A110 met name bekend om sportauto’s, maar heeft eerder met de A290 laten zien dat het de leukst sturende elektrische auto kan bouwen. Dit bleek uit een uitgebreide elektrische Supertest van Autovisie.

Rijtest met Alpine A390

En ook de Alpine A390 blijkt bepaald geen saaie elektrische auto. In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen je mee in een gecamoufleerd model.

Inmiddels is er dus een foto opgedoken van een gecamoufleerde auto en lekt er ook de nodige technische informatie. Zo komt er een versie met 400 pk en een variant met 470 pk. Dit vermogen komt waarschijnlijk voort uit twee elektromotoren, een op de voor- en een op de achteras.

550 kilometer actieradius

Het topmodel van de Alpine A390 sprint van 0 naar 100 km/h in 3,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 220 km/h. Het accupakket, dat de elektromotoren voor stroom voorziet, is naar verluidt 89 kWh groot en biedt een range van 550 kilometer. Opladen van de batterij kan met 190 kW aan de snellader en tot 22 kW aan de openbare laadpaal. 22 kW-laden is overigens een optie, een 11 kW-wisselstroomlader is standaard.

