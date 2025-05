Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Foto’s Jeep Compass duiken eerder op dan gepland

Autofabrikanten proberen vaak hun nieuwe model geheim te houden tot een bepaalde datum. Dit gaat regelmatig fout. Ook nu duiken er foto’s van de Jeep Compass op voordat het merk dat eigenlijk wil.

De uitgaande Compass is bijna 10 jaar oud en dus is het ook wel tijd voor een nieuwe generatie. De kans is groot het nieuwe Stellantis-model techniek deelt met onder andere de Citroën C5 Aircross.

Nieuwe Jeep Compass

De Jeep Compass is overduidelijk het grote broertje van de Avenger. Met name de neus met 7-delige grille is vergelijkbaar. Het interieur is op de foto’s duidelijk een stapje hoger. Zo is het scherm meer in het dashboard geïntrigeerd en is er (kunst)leer gebruikt voor de afwerking.

