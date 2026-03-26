Gelekt! Dit is de nieuwe Volkswagen ID.Polo van 25.000 euro

De nieuwe Volkswagen ID.Polo is gelekt. Foto’s van de volledig elektrische hatchback duiken op bij het Spaanse Cochespias.

Die Spaanse site staat bekend om het lekken van auto’s die nog niet onthuld zijn. Zo wisten ze al vroegtijdig de Peugeot e-3008, Alfa Romeo Junior en Jaguar Type 00 te laten zien.

Volkswagen ID.Polo gelekt

Ditmaal zijn het de Volkswagen ID.Polo en Polo GTI die uitlekken. Hoewel dat groot nieuws is, weten we al veel specificaties van het model dat al sinds maart 2023 stapsgewijs wordt onthuld.

Sowieso is het design niet echt schokkend. De auto lijkt behoorlijk op de eerder getoonde ID.2all-conceptcar en is sterk herkenbaar als Polo.

De techniek

Over de specificaties is ook al behoorlijk wat bekend. De Volkswagen ID.Polo GTI krijgt een 226 pk sterke elektromotor op de voorwielen. De versie daaronder krijgt een 211 pk sterke elektromotor, gekoppeld aan een 52 kWh-accupakket. De instapper moet het met 116 pk en een 37 kWh-accu doen.

Snelladen met deze basisvariant kan tot 90 kW en met de grotere accu tot 130 kW. De actieradius van de 52 kWh-versie bedraagt 450 kilometer. Als vanafprijs beloofde Volkswagen eerder 25.000 euro.

