Gelekt! Dit is de nieuwe MG 4

De grootste bron van autonieuws is tegenwoordig het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie. Ook ditmaal duikt een auto voor introductie op in de openbare database, het is de nieuwe MG 4.

De EV zie je in Nederland regelmatig rijden. In totaal zijn er meer dan 4.400 exemplaren bij de RDW geregistreerd. Toch is dat een stuk minder dan bijvoorbeeld de ID.3, een direct concurrent, met bijna 25.000 stuks.

De nieuwe MG 4

De nieuwe MG 4 heeft een ander neusje gekregen dan zijn voorganger. Ook aan de achterkant en zijkant is de vormgeving veranderd. Het design is opvallend minder scherp en ook de afmetingen zijn anders. De auto is 11 centimeter groter geworden en ook de wielbasis groeide met vier centimeter.

Er is nog veel onduidelijk over de exacte specificaties van de MG 4. In de database vinden we enkel dat de MG beschikt over een LFP-accu, de elektromotor een vermogen heeft van 120 kW (164 pk), dat hij net geen 1.500 kg weegt en de topsnelheid 160 km/h bedraagt.

