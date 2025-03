Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Dit is de nieuwe en volledig elektrische Volvo ES90

Volvo komt binnenkort met een elektrische vervanger voor zijn S90. De eerste beelden van deze Volvo ES90 is nu uitgelekt.

Naar verluidt zou de afbeelding vroegtijdig zijn gepubliceerd op een Belgische Volvo-website. Er gaan echter ook geluiden rond dat het om een Photoshop-bewerking gaat.

Échte Volvo ES90 lijkt te zijn gelekt

Toch lijkt het wel degelijk om de real deal te gaan. Alle details zoals de raamstijlen, daklijn en laadpoortklep lijken overeen te komen met de teaserfoto’s die Volvo ons eerder toonde.

Ook is de achtergrond vergelijkbaar met de achtergronden die we zien op persfoto’s van andere modellen van het Zweeds-Chinese merk. Later deze week weten we zeker of dit de échte Volvo ES90 is of niet, want op 5 maart wordt de EV officieel onthuld.

Elektrische luxesedan

Bij de onthulling zullen we ook meer te weten komen over de specificaties van de elektrische luxesedan. Wat weten we al wel? Dat de Volvo voorzien is van een 800 volt-boordnet waarmee hij tot 350 kW kan snelladen en dat hij dankzij een 106 kWh-accupakket tot wel 700 kilometer range biedt.

Of het model op ons continent een succes gaat worden, moet nog blijken. Sedans zijn bij ons immers niet zo populair als in andere markten zoals China en de Verenigde Staten. Hier zal zijn SUV-broer, de EX90, gewilder zijn. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom dit model? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.