Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Dit is de nieuwe en uiterst betaalbare Renault Twingo

Een drama voor het marketingteam van Renault, maar een feest voor ons autoliefhebbers. Beelden van de nieuwe Renault Twingo zijn gelekt.

Het marketingteam wil pas later het doek trekken van zijn nieuwste stadsautootje, maar een Kroatische nieuwssite zou de beelden per ongeluk eerder hebben gepubliceerd. Enkele foto’s van de nieuwe Renault Twingo gaan nu rond op het internet.

Renault Twingo moet betaalbaar worden

Het goede nieuws is dat het productiemodel amper afwijkt van de geweldige conceptcar waarmee de Fransozen ons eind 2023 verrasten. Goed, de deurgrepen en wielen zijn iets gematigder, maar verder komt de nieuwe Renault Twingo in grote lijnen overeen.

De Franse autobouwer gaf eerder al aan te mikken op een basisprijs van minder dan 20.000 euro, waarmee de nieuwe Twingo tot de goedkoopste auto’s van Nederland zou behoren. Wij voelen een verkoopkanon aankomen.

Retro styling

Net als de Renault 5, die zich Auto van het Jaar 2025 mag noemen, is ook deze Twingo royaal overgoten met een retrosausje. De halfronde koplampen en achterlichten, de drie roostertjes op de motorkap en de algehele vorm doen sterk denken aan de eerste generatie Twingo die bij velen erg geliefd is (iemand heeft er zelfs een 500 pk sterk monster van gebouwd).

De officiële onthulling volgt later deze week. Dan zullen we je de compacte stadsrakker tot in het kleinste detail laten zien en je er alles over vertellen. En mocht je deel uitmaken van Renaults marketingteam: niet getreurd, dankzij de gelekte beelden staat de Twingo twee keer in de spotlights.