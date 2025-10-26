Deel dit: Share App Mail Tweet

Gehuurde Ferrari onderstuurt in bocht en crasht tegen vrachtwagen

Veel Ferrari-eigenaren laten hun Italiaanse bolide het liefst in de opslag staan zodat hij origineel en netjes blijft en de auto zijn waarde behoudt. Dat kunnen we van de bestuurder van deze Ferrari 458 niet zeggen. Hij botst namelijk tegen een vrachtwagen aan.

De 458 is een heerlijke stuurmansauto, maar niet een die iedereen eenvoudig weet te beteugelen. Met zijn middenmotor en behoorlijke aantal pk’s weet alleen een getraind stuurman het uiterste uit de auto te halen.

Crash Ferrari 458

Ook de bestuurder van deze 458 haalt het uiterste uit zijn Ferrari. Tenminste, uit de voorbanden. Die weten door de hoge snelheid en te veel stuuruitslag niet meer welke richting ze op horen te gaan en dus schuift de tweezitter ondersturend rechtdoor.

Helaas voor de bestuurder rijdt er op dat moment een kleine vrachtwagen op de andere rijbaan en is een crash onvermijdelijk. Overigens gaat het hier om een huurauto. Hopelijk is de automobilist goed verzekerd, want het is een prijzige auto.

Het model in kwestie is een Ferrari 458 Italia. Deze volbloed beschikt over een 4,5-liter V8 die goed is voor 570 pk. In Nederland kost een tweedehands exemplaar al snel meer dan 200.000 euro.

Tail of The Dragon

De crash vond plaats op de Tail of The Dragon, een bekende bergpas in het Amerikaanse North Carolina en Tennessee. Omdat deze wegen erg leuk zijn om te rijden, wordt er hard gereden en vinden vaker dit soort ongelukken met dure auto’s plaats. Zo lag eerder een Ford GT in de berm.