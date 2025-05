Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen woontoren of hotel: Brabus heeft binnenkort een heel eiland!

‘Home of the wow’, zo noemt Brabus het nieuwe eiland waar het mee bezig is. En dat is bepaald geen klein optrekje. Met vier woontorens, 100 villa’s en 100.000 vierkante meter aan bebouwde oppervlakte is het veel groter dan van veel andere automerken.

Dat autofabrikanten zich ook met vastgoed bezighouden, is niet nieuw. Merken als Bentley, Pagani, Mercedes en Aston Martin hebben al wolkenkrabbers.

Brabus-eiland

Brabus-eiland is de overtreffende trap. Het wordt gebouwd in Al Seef, een wijk in Abu Dhabi, en ligt op minder dan een uur rijden van de luchthaven.

Vooralsnog bestaat Brabus-eiland enkel uit tekeningen en digitale reders. Zo staan er vier grote torens getekend met per stuk ruimte voor 350 appartementen. Dit zijn niet bepaald je doorsnee Van der Valk-hotelkamers, maar 105 tot 465 vierkante meter groot.

Het design van de Brabus-appartementen is smaakgevoelig en een beetje over de top, maar vergeleken met auto’s van het merk valt het ontwerp – met name in de appartementen – enigszins mee. Zo zien we geen carbon fibre toilet met een titanium toiletrolhouder.

Wat een nachtje in een van de woontorens of appartementen kost, is nog onduidelijk. Opleveringen starten begin 2028. Ben je meer van het kamperen dan hotels? Dan kan je ook bij Brabus terecht, ze hebben een krankzinnige camper gebouwd.