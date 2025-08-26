Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen rijles meer in auto met handbak? Waarom dat onverstandig is

Steeds meer nieuwe auto’s in Nederland hebben geen handgeschakelde versnellingsbak meer. Daarom wil de brancheorganisatie Bovag Rijscholen dat toekomstige bestuurders alleen nog lessen in een auto met automaat. Is dat verstandig? Nee.

“Verschillende automerken bouwen niet eens schakelauto’s meer”, zegt Arno Smits, voorzitter van Bovag Rijscholen in een radioprogramma. “Steeds meer mensen stappen af van handgeschakelde auto’s en we moeten als rijscholen mee in die ontwikkeling.”

Extra rijlessen voor handgeschakelde auto

“Leerlingen hebben het in een handgeschakelde auto druk”, aldus Smits. “Ze moeten situaties inschatten en zorgen dat de koppeling werkt, optrekken en doorschakelen. In een automaat hoef je alleen de rem los te laten en gas te geven. Hierdoor heb je minder lessen nodig en is het dus goedkoper.”

Wie toch in een auto met handgeschakelde transmissie wil rijden, kan na het halen van het rijbewijs nog zes tot tien uur rijles nemen. Smits: “Je krijgt dan een certificaat waarmee je ook in een schakelauto mag rijden.”

Jongeren rijden vaak in oudere auto’s

De Bovag ondersteunt zijn argumentatie met de verkoopcijfers van nieuwe auto’s, waarvan zo’n zeventig procent een automatische of helemaal geen transmissie (elektrisch) meer zou hebben. Maar dat gegeven lijkt ons vrij irrelevant.

Jongeren die net hun rijbewijs hebben gehaald kopen geen nieuwe auto’s. Mogelijk dat ze na een paar jaar een auto van de zaak krijgen, maar in eerste instantie gaan ze de occasionmarkt op, die vele malen groter is dan de markt voor nieuwe auto’s.

En daarop heeft het overgrote deel van het aanbod nog een handgeschakelde versnellingsbak, zeker als we naar het betaalbare deel van de markt kijken. Is een paar uur extra les in een auto met handbak dan voldoende? Waarschijnlijk niet.

Praktische bezwaren voor rijscholen

Is het niet beter om de leerlingen aan te leren hoe het is om zelf te schakelen? Want daarna overstappen op een automaat is simpel. Al snappen we de praktische bezwaren voor rijscholen natuurlijk echt wel. Hoe kom je nu nog aan een nieuwe lesauto met handbak? Die zijn er nog maar weinig.

Overigens was het lessen in een automaat drie jaar geleden nog nauwelijks populair. Van de zo’n 190.000 Nederlanders die in 2022 rijexamen deden, deed slechts 4,1 procent dat in een automaat. Zes jaar eerder was dat zelfs nog maar 1,2 procent.